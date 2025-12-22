Megastar Tarkan’dan "Kondisyon" Yüklemesi! Konser Öncesi Spor Salonuna Kapandı

Müzik dünyasının dev ismi Tarkan, 6 yıllık uzun bir aranın ardından sahnelere dönmeye hazırlanırken hazırlık temposunu en üst seviyeye çıkardı. Biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenen dev konser serisi için gün sayan Megastar, formunu korumak ve sahnede yüksek enerji sergilemek için spor salonuna kapandı.

"Sahnede Fit Olmak Lazım"

Sosyal medya hesabından spor salonunda ter döktüğü anları paylaşan Tarkan, hayranlarını heyecanlandırdı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken sanatçı, yoğun çalışma programını şu sözlerle özetledi:

“Sahnede fit olmak lazım. Zaten spor hayatımın parçası ama konser zamanı bu tempoyu yoğunlaştırıyorum, sahnede kondisyon olsun.”

16 Ocak'ta İstanbul'da İlk Perde Açılıyor

Hayranlarının yıllardır hasretle beklediği konser maratonu 16 Ocak’ta İstanbul’da start alacak. Megastar’ın sahne şovları için sadece fiziksel olarak değil, vokal ve koreografi olarak da sıkı bir kamp döneminde olduğu biliniyor.