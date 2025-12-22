Megastar Tarkan’dan "Kondisyon" Yüklemesi! Konser Öncesi Spor Salonuna Kapandı

Tarkan, 16 Ocak'ta başlayacak İstanbul konserleri için spor salonundan paylaşım yaptı. Kondisyon depolayan Megastar, "Sahnede fit olmak lazım" diyerek hazırlık sürecini anlattı.

Megastar Tarkan’dan
Yayın Tarihi : 22-12-2025 18:00

Müzik dünyasının dev ismi Tarkan, 6 yıllık uzun bir aranın ardından sahnelere dönmeye hazırlanırken hazırlık temposunu en üst seviyeye çıkardı. Biletleri satışa çıkar çıkmaz dakikalar içinde tükenen dev konser serisi için gün sayan Megastar, formunu korumak ve sahnede yüksek enerji sergilemek için spor salonuna kapandı.

"Sahnede Fit Olmak Lazım"

Sosyal medya hesabından spor salonunda ter döktüğü anları paylaşan Tarkan, hayranlarını heyecanlandırdı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken sanatçı, yoğun çalışma programını şu sözlerle özetledi:

“Sahnede fit olmak lazım. Zaten spor hayatımın parçası ama konser zamanı bu tempoyu yoğunlaştırıyorum, sahnede kondisyon olsun.”

16 Ocak'ta İstanbul'da İlk Perde Açılıyor

Hayranlarının yıllardır hasretle beklediği konser maratonu 16 Ocak’ta İstanbul’da start alacak. Megastar’ın sahne şovları için sadece fiziksel olarak değil, vokal ve koreografi olarak da sıkı bir kamp döneminde olduğu biliniyor.

  • Bilet Rekoru: 6 yıl aradan sonra gerçekleşecek ilk konser olması sebebiyle biletlerin saniyeler içinde tükenmesi, Tarkan efsanesinin gücünü bir kez daha kanıtladı.

  • Sahne Hazırlığı: Ünlü popçunun sadece sporla değil, özel bir beslenme programıyla da konsere hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

