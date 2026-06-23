İpek Karapınar'dan Eşi Ali Balcı ile Sıcacık Hamilelik Pozu: Karnı İyice Belirginleştі!

Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu İpek Karapınar eşi Ali Balcı'yla belirginleşen karnıyla poz verdi.

İpek Karapınar'dan Eşi Ali Balcı ile Sıcacık Hamilelik Pozu: Karnı İyice Belirginleştі!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-06-2026 13:12

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu İpek Karapınar geçtiğimiz aylarda hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak anne olacağını müjdelemişti. Ali Balcı'yla sürdürdüğü gözlerden uzak, sakin ve mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanan 42 yaşındaki güzel oyuncunun gün geçtikçe belirginleşen karnı takipçilerinin odak noktası oldu. Çiftin sosyal medyada paylaştığı son kare magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

Yapay Zekalı Müjde: Oğlum Olacağını Öğrendim

İpek Karapınar anne olacağını klasik bir yöntem yerine oldukça yaratıcı ve modern bir paylaşımla ilan etmişti. Sosyal medya hesabında yapay zeka teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş sembolik sevimli bir bebek fotoğrafı yayımlayan ünlü oyuncu bu özel kareyle hem hamileliğini duyurmuş hem de bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklamıştı.

Heyecanını ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşan İpek Karapınar gönderisinde şu ifadelere yer vermişti: "Ben Azize İpek Karapınar Balcı. Bugün oğlum olacağını öğrendim."

İlk andan itibaren sanat dünyasından oyuncu dostları ve binlerce hayranı tarafından tebrik mesajlarına boğulan güzel oyuncu şimdilerde hamileliğin en keyifli dönemlerini yaşıyor.

Anne Adayının Mutluluk Pozu

Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu eşi Ali Balcı ile birlikte objektif karşısına geçti. Son olarak Karapınar'ın gün geçtikçe belirginleşen karnı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Karapınar'ın eşi ile çektirdiği bu sıcak ve samimi kareye adeta beğeni yağdı.

42 yaşında anne olmaya hazırlanan İpek Karapınar'ın hamilelik güzelliği ve karnını şefkatle tuttuğu o anlar takipçilerinden "Sağlıkla kucağına al", "Çok güzel bir anne olacaksın", "Maşallah bu mutluluğunuza" şeklinde binlerce sevgi dolu yorum aldı.

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