Megastar Tarkan da sosyal medya göçünde

Son günlerde ünlü isimler arasında hızla yayılan sosyal medya platformu değişimi, megastar Tarkan’a da sıçradı. Ünlü şarkıcı, yaşanan kesintiler ve hesap kısıtlamaları nedeniyle Bluesky platformuna geçiş yapan ünlüler kervanına katıldı.

X'e alternatif arayış hızlandı

Ünlü isimlerin X (eski Twitter) platformundaki paylaşımlarının sansürlenmesi veya hesaplarının sınırlandırılması, bir dijital göçü başlattı. Özellikle son iki gündür pek çok tanınmış sima, yeni nesil sosyal medya platformu Bluesky’a yöneliyor.

Tarkan hem X'te hem Bluesky'da

Tarkan, yeni platformda da yerini alırken, X hesabını kapatmadı. Şu an için her iki sosyal medya platformunu da aktif olarak kullanan sanatçının bu hamlesi, hayranları arasında heyecan yarattı.

Tarkan’ın Bluesky üzerinden yapacağı ilk paylaşımlar şimdiden merak konusu oldu.

Ünlüler göç ediyor

Sadece Tarkan değil; pek çok sanatçı, gazeteci ve influencer, özgür paylaşım ortamı sunduğu iddia edilen Bluesky’ı tercih etmeye başladı. Kimileri X hesaplarını tamamen kapatırken, bazıları geçiş sürecini çift yönlü sürdürüyor.