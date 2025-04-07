Megastar Tarkan da sosyal medya göçünde

Tarkan da sosyal medya göçüne katıldı! Ünlü şarkıcı Bluesky hesabı açtı, X’i kullanmaya ise devam ediyor. Detaylar haberimizde.

Megastar Tarkan da sosyal medya göçünde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-04-2025 11:22

Son günlerde ünlü isimler arasında hızla yayılan sosyal medya platformu değişimi, megastar Tarkan’a da sıçradı. Ünlü şarkıcı, yaşanan kesintiler ve hesap kısıtlamaları nedeniyle Bluesky platformuna geçiş yapan ünlüler kervanına katıldı.

X'e alternatif arayış hızlandı

Ünlü isimlerin X (eski Twitter) platformundaki paylaşımlarının sansürlenmesi veya hesaplarının sınırlandırılması, bir dijital göçü başlattı. Özellikle son iki gündür pek çok tanınmış sima, yeni nesil sosyal medya platformu Bluesky’a yöneliyor.

Tarkan hem X'te hem Bluesky'da

Tarkan, yeni platformda da yerini alırken, X hesabını kapatmadı. Şu an için her iki sosyal medya platformunu da aktif olarak kullanan sanatçının bu hamlesi, hayranları arasında heyecan yarattı.

Tarkan’ın Bluesky üzerinden yapacağı ilk paylaşımlar şimdiden merak konusu oldu.

Ünlüler göç ediyor

Sadece Tarkan değil; pek çok sanatçı, gazeteci ve influencer, özgür paylaşım ortamı sunduğu iddia edilen Bluesky’ı tercih etmeye başladı. Kimileri X hesaplarını tamamen kapatırken, bazıları geçiş sürecini çift yönlü sürdürüyor.

Benzer Haberler
Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu! Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
Mert Demir’den radikal değişim: Bambaşka biri olmuş Mert Demir’den radikal değişim: Bambaşka biri olmuş
Aile krizi büyüyor! Özcan Deniz: “Bayramda annemi aramadım” Aile krizi büyüyor! Özcan Deniz: “Bayramda annemi aramadım”
Berkay’dan üçüncü çocuk sinyali: “Asıl iş babalıkmış, nasip!” Berkay’dan üçüncü çocuk sinyali: “Asıl iş babalıkmış, nasip!”
Hadise’den kadın cinayetlerine tepki: “Korkması gereken kadınlar değil” Hadise’den kadın cinayetlerine tepki: “Korkması gereken kadınlar değil”
Simay Barlas basının sorularını geri çevirdi: “Konuşmak istemiyorum” Simay Barlas basının sorularını geri çevirdi: “Konuşmak istemiyorum”
ÇOK OKUNANLAR
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
  • 05-04-2025 17:07

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
  • 03-04-2025 11:34

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!
  • 07-04-2025 13:22

Mert Ramazan Demir asker tıraşı oldu!

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
  • 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
  • 03-04-2025 18:06

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı