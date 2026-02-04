Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"

İstanbul’u sarsan Tarkan konserleri tüm hızıyla devam ederken, Megastar’ın kulisi bu kez sürpriz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türk televizyonlarının sevilen ismi Seda Sayan, Tarkan’ın büyüleyici şovunu izlemek için eşi Çağlar Ökten ile birlikte konser alanındaki yerini aldı.

"Kurban Olurum, Utandı Kocam!"

Seda Sayan, sahne öncesinde Tarkan’ı ziyaret etmek için eşiyle birlikte kulise geçti. O anları cep telefonuyla kaydeden Sayan, eşi Çağlar Ökten’in Megastar karşısındaki mahcubiyetini ve heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Eğlenceli Paylaşım: Seda Sayan, Tarkan ile eşini yan yana gördüğü anlarda kendisini tutamayarak; "Ay kocam kurban olurum. Heyecan yaptı, utandı kocam!" diyerek kahkahayı bastı.

Çağlar Ökten’in Saygısı: Kendisi de müzisyen olan Çağlar Ökten’in, Tarkan karşısındaki hayranlığı ve nazik tavırları izleyenlerden tam not aldı.

Tarkan’ın Misafirperverliği: Megastar, meslektaşı ve dostu Seda Sayan ile eşini her zamanki samimiyeti ve güler yüzüyle ağırladı.

Kapalı Gişe Tarkan Fırtınası

Günlerdir İstanbul’da devam eden ve biletleri haftalar öncesinden tükenen Tarkan konser serisi, sadece hayranlarının değil ünlü isimlerin de akınına uğruyor. Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, konserin ardından Tarkan’ın sahne performansına da övgüler yağdırdı.