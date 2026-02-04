Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, Tarkan konserinde kulise girdi. Çağlar Ökten'in Tarkan karşısındaki heyecanı ve Seda Sayan'ın sosyal medyadaki esprili paylaşımı hakkında tüm detaylar haberimizde...

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2026 11:28

İstanbul’u sarsan Tarkan konserleri tüm hızıyla devam ederken, Megastar’ın kulisi bu kez sürpriz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türk televizyonlarının sevilen ismi Seda Sayan, Tarkan’ın büyüleyici şovunu izlemek için eşi Çağlar Ökten ile birlikte konser alanındaki yerini aldı.

"Kurban Olurum, Utandı Kocam!"

Seda Sayan, sahne öncesinde Tarkan’ı ziyaret etmek için eşiyle birlikte kulise geçti. O anları cep telefonuyla kaydeden Sayan, eşi Çağlar Ökten’in Megastar karşısındaki mahcubiyetini ve heyecanını takipçileriyle paylaştı.

  • Eğlenceli Paylaşım: Seda Sayan, Tarkan ile eşini yan yana gördüğü anlarda kendisini tutamayarak; "Ay kocam kurban olurum. Heyecan yaptı, utandı kocam!" diyerek kahkahayı bastı.

  • Çağlar Ökten’in Saygısı: Kendisi de müzisyen olan Çağlar Ökten’in, Tarkan karşısındaki hayranlığı ve nazik tavırları izleyenlerden tam not aldı.

  • Tarkan’ın Misafirperverliği: Megastar, meslektaşı ve dostu Seda Sayan ile eşini her zamanki samimiyeti ve güler yüzüyle ağırladı.

Kapalı Gişe Tarkan Fırtınası

Günlerdir İstanbul’da devam eden ve biletleri haftalar öncesinden tükenen Tarkan konser serisi, sadece hayranlarının değil ünlü isimlerin de akınına uğruyor. Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, konserin ardından Tarkan’ın sahne performansına da övgüler yağdırdı.

Benzer Haberler
Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"
Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"
Müge Anlı İsyan Etti: Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"
Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: "Pandemi Bizim İçin Dönüm Noktası Oldu"
Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: "Eski Halinden Eser Yok Şimdi!"
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi! Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"