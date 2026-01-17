Megastar İstanbul’u Salladı! Tarkan’dan 7 Yıl Sonra Duygusal Özür.

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, tam 7 yıllık özlemin ardından İstanbul’daki ilk konserinde hayranlarıyla kucaklaştı. Volkswagen Arena’da gerçekleşen bu tarihi gecede Megastar, enerjisi ve hit şarkılarıyla şehre muhteşem bir dönüş yaptı.

"Ölürüm Sana" ile Başlayan Gece

Konser serisinin ilk akşamında sahneye 1997 yılına damga vuran efsane şarkısı 'Ölürüm Sana' ile çıkan Tarkan, ardından 'Dudu' ile coşkuyu zirveye taşıdı. Yaklaşık 7 yıl sonra İstanbul sahnesine çıkan sanatçının heyecanı gözlerinden okunuyordu.

"Affedin Beni, Araları Bu Kadar Açmamalıydım"

Konserin başında hayranlarına seslenen Tarkan, samimi bir özür dileyerek şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım."

Yıldızlar Geçidi: Ünlüler Tarkan’a Koştu

Megastar’ın muhteşem dönüşüne sanat dünyasından dostları da tanıklık etti. Seyirciler arasında şu ünlü isimler dikkat çekti:

Ezgi Mola

Burçin Terzioğlu

Sedef Avcı

Esra Erol

Merve Dizdar

Meriç Aral & Serkan Keskin

Bilet Kuyruğunda Rekor: 45 Dakikada Bitti!

Tarkan’ın İstanbul konser maratonu sadece müzikal değil, ticari anlamda da büyük bir başarıya imza attı. Toplam 8 konserden oluşan serinin biletleri dakikalar içinde kapış kapış gitti:

İlk 4 konserin biletleri sadece 45 dakikada ,

Kalan 4 konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükendi.

Konser Takvimi Devam Ediyor

Volkswagen Arena’da başlayan bu müzik şöleni; 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde devam edecek. Tarkan, toplamda 8 gece boyunca İstanbullu sevenleriyle buluşmaya devam edecek.