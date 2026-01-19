Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın "Yan Gelip Yatma" Paylaşımı Rekor Kırdı.

7 yıllık hasretin ardından İstanbul Volkswagen Arena’yı iki gece üst üste yıkan Tarkan, konser maratonuna kısa bir "enerji toplama" molası verdi. Sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Megastar, yorgunluğunu evinde, koltuğunda dinlenerek atıyor.

"Koltukla Aşk Günüm"

Konserlerin ardından sosyal medya hesabından oldukça samimi ve doğal bir kare paylaşan Tarkan, takipçilerini gülümsetti. Paylaşımına düştüğü notla esprili kişiliğini bir kez daha konuşturdu:

"İki konser sonrası yan gelip yatma günüm. Koltukla aşk günüm."

Milyonlarca beğeni alan bu kare, "Megastar bile olsan o yorgunluk koltukta atılır" dedirtti.

İstanbul’dan Özür Dilemişti

Konser serisinin ilk gecesinde duygusal anlar yaşayan Tarkan, hayranlarına karşı mahcubiyetini dile getirmiş ve şu sözlerle gönülleri fethetmişti:

"Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok."

"Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım."

Konser Maratonu Devam Edecek

Tarkan hayranları için heyecan henüz bitmiş değil. Megastar’ın koltuk keyfi çok uzun sürmeyecek; çünkü önünde daha 6 muhteşem gece var. Biletleri satışa çıktığı anda dakikalar içinde tükenen konserlerin takvimi şöyle devam ediyor:

Ocak Ayı Takvimi: 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena yine Tarkan şarkılarıyla inleyecek.

Ünlüler Geçidi Sürecek mi?

İlk iki konserde Merve Dizdar, Burçin Terzioğlu ve Serkan Keskin gibi isimlerin en önden eşlik ettiği Megastar’ın, önümüzdeki konserlerinde hangi sürpriz isimleri ağırlayacağı ise merak konusu.