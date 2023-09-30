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Meedo, Şeyma Subaşı'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'da evlenmişti. Tek celsede 5 dakikada boşanan ikiliden Meedo boşanma sonrası hemen eski karısıyla olan paylaşımları sildi.

Meedo, Şeyma Subaşı'dan boşanır boşanmaz bakın ne yaptı?
SOSYETE
Yayın Tarihi : 30-09-2023 11:37

Eski eşi Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada boşandı. Evlilikleri sırasında yaşadığı psikolojik şiddet iddiaları nedeniyle çift, boşanma işlemleri için mahkemeye başvurmuştu. İkilinin boşanma davası sadece 5 dakika sürdü.

Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, boşanma sonrası herhangi bir açıklama yapmazken, sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları da hızla kaldırdılar. Şeyma Subaşı, haberi aldıktan hemen sonra fotoğraflarını silerken, Mohammed Alsaloussi'nin de düğünleriyle ilgili paylaşımları anında yok oldu.

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