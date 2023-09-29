Meedo ile boşanma kararı alan Şeyma Subaşı hakkında bomba iddia! Nikahına çağırdığı o isimle...

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sadece 4 ay önce muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi. Ancak ne yazık ki bu evlilik kısa süre içinde sona erdi. Şeyma ve Meedo olarak bilinen Mohammed Alsaloussi, boşanma dilekçelerinde evliliklerinin başından beri anlaşamadıklarını, ruhsal ve duygusal olarak birbirlerine uzak olduklarını ve aralarındaki sevgi bağının sona erdiğini belirtti.

Şeyma Subaşı'nın nafaka veya tazminat talebinde bulunmaması dikkat çekti. Ancak bu gelişmeler yaşanırken, Sabah gazetesinden Ömer Karahan tarafından Şeyma Subaşı hakkında farklı bir iddia ortaya atıldı.

Karahan'ın yazısında, Şeyma Subaşı'nın yeni bir ilişkiye başladığı iddia ediliyor. İddiaya göre yeni sevgilisi iş adamı Burak Ateş. Şeyma Subaşı'nın, eski eşi Meedo'dan ayrılmasının ardından Burak Ateş ile yaşamaya başladığı söyleniyor. Bu iddiaya ek olarak, Burak Ateş'in Şeyma Subaşı ile Marakeş'te düzenlenen ve sadece 15 kişinin davetli olduğu düğüne katıldığı belirtiliyor.