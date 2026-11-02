Mazide Kalmış Şaşırtan Aşk: Nurgül Yeşilçay ile Sezen Aksu'nun Oğlunun Aşkı!

Gün geçmiyor ki maziden bir deli aşk haberi hatırlara gelmesin! Magazin dehlizlerinde kalmış ilginç aşk hikayelerinden birini bulup çıkarıyoruz: Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ve Nurgül Yeşilçay'ın bir dönem birliktelik yaşadığını biliyor muydunuz? Gelin, 2010'ların başında hayli dikkat çeken bu aşk hikâyesine yakından bakalım.

Nurgül Yeşilçay İlk Önce Oğlunun Babasına Anlatmış!

O dönem çıkan haberlere göre Nurgül Yeşilçay yaşadığı bu yeni aşkı ilk önce eski eşine anlatmış. Mithat Can Özer ile ilişkilerinin başlamasından kısa süre önce boşandığı eski eşi ve oğlu Osman Nejat'ın babası Cem Özer'e aşk hayatındaki gelişmeden söz etmiş. Medeni bir şekilde boşanan çift elbette oğullarının büyüme sürecinde de arkadaş kalabilmeyi başarmışlardı. Zaten Cem Özer ayrılık sonrasında "Benden iyisini bulur." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Yeşilçay'ın bu yeni ilişkisinden söz etmesinin üzerine Cem Özer'in "Mithat Can iyi çocuk" şeklinde yorum yaptığı, ilişkiye onay verdiği haberleri gündeme gelmişti.

Neden Yollarını Ayırdılar?

Mithat Can Özer her ne kadar ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu olarak magazin haberlerinde yer bulmaya alışkın olsa da bundan hiçbir zaman hoşlanmadığını sık sık belirtmişti. Fakat gelin görün ki Nurgül Yeşilçay'ın büyük bir popülerlik yakaladığı dönemle onunla bir aşk yolculuğuna çıkması onu magazinin kaçınılmaz gündemi hâline getirdi.

Katıldıkları hemen her etkinlikte, çıktıkları yemeklerde, eğlence mekânlarında gazetecilerin soru yağmuruna uğruyorlardı. Hatta bir keresinde Yeşilçay ile birlikte kapı önünde durdukları esnada fotoğraf makinelerinin flaşlarının patlamasıyla hayli öfkelendiği görülmüştü. Bu durum karşısında "Yeter artık çok sıkıldım!" diyerek arkasını dönüp gitmişti.

İşte bu büyük popülerlik Nurgül Yeşilçay ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer aşkının sonunu getirmiş oldu.