Mazhar Alanson'un Konser Çıkışındaki Görüntüleri Hayranlarını Endişelendirdi!

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden MFÖ grubunun kurucu üyesi Mazhar Alanson uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşantısının ardından katıldığı bir etkinlikte kameralara yansıdı. Eşi Biricik Suden ile birlikte Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah'ın konserini dinlemeye giden usta sanatçının gece sonunda çekilen görüntüleri kısa sürede dijital platformlarda ve magazin sayfalarında en çok konuşulan konu haline geldi.

Konser Çıkışı Yoğun İlgi

Türk müziğinin usta isimlerinden Mazhar Alanson eşi Biricik Suden ile birlikte Şebnem Ferah konserinde görüntülendi. Uzun süredir büyük organizasyonlarda yer almayan ve seçici davranan usta müzisyen rock müziğin kraliçesini dinlemek için protokoldeki yerini aldı. MFÖ grubunun kurucu üyelerinden ve Türk müziğinin önemli isimlerinden Mazhar Alanson eşi Biricik Suden'le birlikte Şebnem Ferah konserine katıldı. Konser çıkışında kameralara yansıyan çift kısa sürede magazin gündeminde yer aldı.

Yavaş Adımları Ve Zayıflığı Dikkat Çekti

Konser salonundan ayrılırken hayranlarının ve basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ikilinin birbirlerine olan bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Görüntülerde Alanson'un eşinin elini tutarak yürüdüğü görülürken sanatçının yavaş adımlarla ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Yaşının getirdiği olgunlukla sakin bir şekilde aracına doğru ilerleyen 76 yaşındaki sanatçının konser alanındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranlarının dikkatini özellikle fiziksel görünümü çekti.

Hayranları Merak İçinde: Sağlık Durumu Nasıl?

Mazhar Alanson eşi Biricik Suden ile Şebnem Ferah konserinde @okanmermervip pic.twitter.com/gFtvPGYFHH — 2.Sayfaofficial (@2_sayfaofficial) June 3, 2026

Kısa sürede viral olan videoların ardından sosyal medya kullanıcıları usta sanatçının fit ama alışılmışın dışındaki görüntüsü üzerine yüzlerce yorum yaptı. 76 yaşındaki sanatçının özellikle zayıf görünümü hayranları arasında merak konusu olurken Alanson'un sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bazı takipçileri sanatçının zayıflığını endişe verici bulurken büyük bir kısım ise ilerleyen yaşına rağmen eşiyle el ele konsere gidecek enerjiyi kendisinde bulmasının muazzam bir sağlık göstergesi olduğunu savundu.

Yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren Mazhar Alanson, MFÖ ile Türk pop ve rock müziğine damga vuran eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Özkan Uğur'un vefatının ardından zor günler geçiren ancak müziğe tutunarak hayata devam eden usta sanatçı zaman zaman katıldığı etkinlikler ve konserlerle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.