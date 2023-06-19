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Gecce Magazin Haberleri

Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün’ün heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Ali ve Ozan’ın Defne hakkında konuştuğu tanıtımda Defne’nin denizde daldığı anlar “Çantayı bulabilecek mi?” sorusunu akıllara getiriyor. Ali’nin Defne’yle ilgili şüpheleri artarken, Murat’ın kaçırılmasının dengeleri nasıl değiştireceği merakla bekleniyor. Temponun giderek arttığı Maviye Sürgün’de çarpıcı gelişmeler izleyicileri bekliyor!

Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden ikinci tanıtım
Yayın Tarihi : 2023-06-19 15:02

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan, Defne ile sevgili olduklarını söyledikten sonra Defne’nin korkulu tavırları Ali’nin dikkatinden kaçmaz. Salih ise Defne’yi sahiplenmiş ve onun kendisine gelene kadar yanlarında kalmasının doğru olacağına karar vermiştir. Ali bu durumdan çok hoşlanmaz, Defne’nin bir şeyler sakladığından emindir. Bu yüzden Ali, kendi yöntemleriyle gerçeklerin peşine düşecektir. Öte yandan Defne’nin tek amacı yerini sadece kendisinin bildiği çantayı alıp gidebilmektir. Ozan, Defne’yi en canını acıtacak yerden vurmak için harekete geçerken Ali’nin ondan önce davrandığından habersizdir.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Maviye Sürgün’ün 2. Bölüm 2. Tanıtımı;

 

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