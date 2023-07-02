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Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden bir fragman daha

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün’ün yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Ali, Defne’yi giderek köşeye sıkıştırırken Ozan, çantayı alabilmek için tehdit etmeye devam ediyor. Çemberin giderek daraldığı Çamlıkıyı’da Defne’nin ne yapacağı merak konusu olurken, tanıtımda Ali’nin Defne’ye “İyi ki buradasın, artık bir evin var.” demesi dikkat çekiyor.

Maviye Sürgün'ün yeni bölümünden bir fragman daha
Yayın Tarihi : 2023-07-02 14:13

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ali hem Defne’yi hem Ozan’ı ters köşeye yatırarak kendi davasında kilit bir rol oynayabileceği altın çantasını almıştır. Defne ise artık Ozan’ın tehdidiyle bu çantayı Ali’den alıp Ozan’a götürme mecburiyetindedir. Gençlerin ünlü bir müzik grubunu getirerek yapmayı planladıkları konser organizasyonun gecesinde Defne amacına ulaşmak için fırsat kollar ve Ali hakkında kimselerin bilmediği bir sırra erişir. Ozan ise Defne’nin iplerini elinde tutmaktadır. Defne, Ali ve Ozan arasında sıkışmışken Murat için istemediği bir kararı verme eşiğine gelir.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Maviye Sürgün’ün 4. Bölüm 2. Tanıtımı;

 

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