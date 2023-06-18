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Gecce Magazin Haberleri

Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünden ön izleme

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün’ün ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali ve Defne’nin denizin ortasında geçen çarpıcı konuşmasının ekrana geldiği sahnede Ali, Defne’nin Ozan’ı gördüğünde ne hissettiğini merak ederken, Defne ısrarla hatırlamadığını söylüyor. Konu duygusal bir noktaya çekilince Ali’nin kaybettiği eşiyle ilgili “Onu unuttuğumu hayal bile edemiyorum” sözleri Defne’nin dikkatini çekiyor. İkilinin arasında yaşanacaklar heyecan uyandırırken, Caner Cindoruk ve Damla Sönmez’in partner olarak uyumu ise büyük beğeni topluyor.

Maviye Sürgün'ün ikinci bölümünden ön izleme
Yayın Tarihi : 2023-06-18 10:57

“ONU UNUTTUĞUMU HAYAL BİLE EDEMİYORUM”

 

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizisi Maviye Sürgün’ün ikinci bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali ve Defne’nin denizin ortasında geçen çarpıcı konuşmasının ekrana geldiği sahnede Ali, Defne’nin Ozan’ı gördüğünde ne hissettiğini merak ederken, Defne ısrarla hatırlamadığını söylüyor. Konu duygusal bir noktaya çekilince Ali’nin kaybettiği eşiyle ilgili “Onu unuttuğumu hayal bile edemiyorum” sözleri Defne’nin dikkatini çekiyor. İkilinin arasında yaşanacaklar heyecan uyandırırken, Caner Cindoruk ve Damla Sönmez’in partner olarak uyumu ise büyük beğeni topluyor.  

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ozan, Defne ile sevgili olduklarını söyledikten sonra Defne’nin korkulu tavırları Ali’nin dikkatinden kaçmaz. Salih ise Defne’yi sahiplenmiş ve onun kendisine gelene kadar yanlarında kalmasının doğru olacağına karar vermiştir. Ali bu durumdan çok hoşlanmaz, Defne’nin bir şeyler sakladığından emindir. Bu yüzden Ali, kendi yöntemleriyle gerçeklerin peşine düşecektir. Öte yandan Defne’nin tek amacı yerini sadece kendisinin bildiği çantayı alıp gidebilmektir. Ozan, Defne’yi en canını acıtacak yerden vurmak için harekete geçerken Ali’nin ondan önce davrandığından habersizdir.

 

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Maviye Sürgün’ün 2. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

 

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