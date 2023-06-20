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Gecce Magazin Haberleri
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Maviye Sürgün'ün 3. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği heyecan dolu dizisi Maviye Sürgün’ün üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı. Murat’ın Ali’nin elinde olduğu, Defne’nin ise Ozan’la zor anlar yaşadığı tanıtımda Murat’ın Ali’ye Defne ile ilgili gerçeği anlatıp anlatmayacağı merakla bekleniyor. Ali’nin Defne’ye olan sert çıkışı dikkat çekerken, Murat ve Defne’nin kaza yapması gerilimi artırıyor.

Maviye Sürgün'ün 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Yayın Tarihi : 2023-06-20 10:58

MAVİYE SÜRGÜN’ÜN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ozan, izini sürdüğü Defne’ye, Ali’nin kayınpederi Salih’in otelinde ulaştı. Ancak genç kadın Ozan’ı hatırlamadığını söyleyerek onunla gitmedi. Salih’in otelini satın almak isteyen Ozan, dikkat çekmemek için sessiz kalsa da çantaya ulaşmak için Defne’yi adım adım takip edecekti. Salih’in oteline yerleşen Murat’la Defne, Murat’ın yolda tanıştığı Cüneyt’i de dâhil ettikleri bir plan yaptı. Ozan’ın takibinden kısa süre için de olsa kaçmayı başaran Defne, denize attığı çantanın yerini buldu ancak derine inen çantayı almayı başaramadı. Murat paralara ulaşmak için Hasan’dan dalış dersleri almaya başlarken Ozan, tehlikeli yüzünü gösterdi. Defne’nin arkadaşını kullanarak genç kadını tehdit edeceğini düşünen Ozan, Murat yerine Cüneyt’i kaçırdı. Murat’ın, Ozan’ın elinde olduğunu düşünen Defne ise çaresizce arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Bu sırada Murat’ın Ali tarafından kaçırıldığı görüldü. Final sahnesinde ekrana gelen ters köşe izleyenleri şoke etti.  Şüpheleri giderek artan Ali, Murat’ı alıkoyarak Defne’yle ilgili gizemi çözebilecek miydi?

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

Maviye Sürgün yeni bölümüyle 26 Haziran Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Maviye Sürgün’ün 3. Bölüm Tanıtımı;

 

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