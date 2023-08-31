Maviye Sürgün bitiyor mu?

Show TV, O3 Medya’nın Telemundo için çektiği ve 25 bölümü de hazır olan “Maviye Sürgün” dizisini bu yaz seyirciyle buluşturmuştu. Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk yerli yapımı olan dizi için final kararı alındı. Dizinin “Gerekirse dünyayı yakarım ben senin için” sloganıyla hazırlanan final fragmanı bu gece yarısı yayınlandı.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi 13. bölümde ekrana veda edecek. Diziyle ilgili alınan bu ani final kararı seyircinin tepkisine neden oldu. Nezaket Coşkun’un yönettiği dizi Selimiye’de çekilmişti.