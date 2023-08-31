Advert

Maviye Sürgün bitiyor mu?

O3 Medya'nın Show TV'de yayınlanan 25 bölümlük "Maviye Sürgün" dizisi için erken final kararı alındı.

Maviye Sürgün bitiyor mu?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2023 18:30

Show TV, O3 Medya’nın Telemundo için çektiği ve 25 bölümü de hazır olan “Maviye Sürgün” dizisini bu yaz seyirciyle buluşturmuştu. Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk yerli yapımı olan dizi için final kararı alındı. Dizinin “Gerekirse dünyayı yakarım ben senin için” sloganıyla hazırlanan final fragmanı bu gece yarısı yayınlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Caner Cindoruk, Damla SönmezSerkan AltunorakBülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Hakan Salınmış ve Gürberk Polat gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi 13. bölümde ekrana veda edecek. Diziyle ilgili alınan bu ani final kararı seyircinin tepkisine neden oldu. Nezaket Coşkun’un yönettiği dizi Selimiye’de çekilmişti.

Benzer Haberler
Gönül Dağı öyle bir geliyor ki gönüller pır pır edecek! O transfer 4. sezonu şenlendirecek Gönül Dağı öyle bir geliyor ki gönüller pır pır edecek! O transfer 4. sezonu şenlendirecek
Oğuzhan Koç'un bayram coşkusu Oğuzhan Koç'un bayram coşkusu
“Kendi Düşen Ağlamaz”dan rekor “Kendi Düşen Ağlamaz”dan rekor
Dilek Taşı’ndan bir afiş daha… Dilek Taşı’ndan bir afiş daha…
Bambaşka Biri dizisinden ilk kareler yayınlandı Bambaşka Biri dizisinden ilk kareler yayınlandı
Adım Farah dönüyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni poz Adım Farah dönüyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni poz
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor