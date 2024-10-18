Mavi Mağara' filmine görkemli gala

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerini üstlendiği 'Mavi Mağara' filminin galası, görkemli bir organizasyonla gerçekleştirildi. Sinema dünyasının merakla beklediği filmin galası, ünlü isimlerin akınına uğradı. Geceye katılan çok sayıda ünlü isim, şık ve zarif kıyafetleriyle adeta göz kamaştırdı.

Galada oyuncu kadrosu ve davetliler, kırmızı halıda verdikleri pozlarla dikkat çekti. Özellikle Kerem Bürsin ve Devrim Özkan, gece boyunca ilgi odağı oldu. İkili, filmle ilgili heyecanlarını dile getirirken, davetliler de filmi büyük bir merakla izledi.