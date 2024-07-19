Mavi Ekran Kabusu!

Birçok şirketi etkiledi, havaalanlarındaki ekranlar bir anda gitti! İşte sebebi…

Mavi Ekran Kabusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 17:10



Küresel bir teknoloji arızası, bugün birden fazla sektördeki operasyonları kesintiye uğrattı, uçuşları durdurdu ve bazı yayıncıları yayından kaldırmaya zorladı; kesinti bankacılıktan sağlık sistemlerine kadar her şeyi alt üst etti.

İnsanlar önce bunun global çapta bir siber saldırı olduğunu düşündü. Fakat altında yatan gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Dünya çapında bilişim teknolojilerinde yaşanan yazılımsal sorun Crowdstrike adlı bir siber güvenlik sağlayıcısının gönderdiği güncelleme ile ilişkilendiriliyor.

ABD merkezli şirket, konuyla ilgili Türkiye saatiyle 09:30 civarında yaptığı bir açıklamada Falcon adlı güvenlik platformu için yayınlanan son güncellemenin ardından Windows işletim sistemlerinde “mavi ekran” adı verilen ve sistemin tamamen kapanmasına yol açan hatalar alındığını söyledi.

Crowdstrike’ın kurucularından George Kurtz, sosyal medya hesabından teknik kesintilerin firmaları kaynaklı olduğunu doğruladı.

Kurtz, “Bu bir güvenlik sorunu ya da siber saldırı değil. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir çözüm devreye sokuldu... Ekibimiz Crowdstrike müşterilerinin güvenliği ve istikrarını sağlamak için tamamen teyakkuzda” dedi.

Benzer Haberler
GARANTİ BANKASI duyuru yaptı ve ANINDA NAKİT özelliğini açtı! Başvuru yapanlar 100 bin TL alacak! GARANTİ BANKASI duyuru yaptı ve ANINDA NAKİT özelliğini açtı! Başvuru yapanlar 100 bin TL alacak!
20 TEMMUZ 2024 Emekliye Ek Ödeme Yatacak! Başvuru Yapan Emekli 14000 TL Alacak! 20 TEMMUZ 2024 Emekliye Ek Ödeme Yatacak! Başvuru Yapan Emekli 14000 TL Alacak!
Ziraat bankası Kredi kartı almak isteyenlere, 50 bin TL limitli kart hazırladı! Başvuru şartları açıklandı! Ziraat bankası Kredi kartı almak isteyenlere, 50 bin TL limitli kart hazırladı! Başvuru şartları açıklandı!
Melis Sezen'in kırmızı bikinili pozları olay oldu Melis Sezen'in kırmızı bikinili pozları olay oldu
Yola çıkmadan uçuşunuzu kontrol edin! İptal olmuş olabilir! Yola çıkmadan uçuşunuzu kontrol edin! İptal olmuş olabilir!
CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! 20-21-22 Temmuz Tarihlerinde EK ÖDEMELER Emekliye Yatacak! CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! 20-21-22 Temmuz Tarihlerinde EK ÖDEMELER Emekliye Yatacak!
ÇOK OKUNANLAR
Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme
  • 19-07-2024 12:34

Mert Demir'den Serenay Sarıkaya'ya Rihanna'lı gönderme

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı
  • 15-07-2024 09:15

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili
  • 15-07-2024 11:45

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
  • 19-07-2024 10:52

Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı
  • 15-07-2024 10:43

Hatice Şendil'in tatil şıklığı göz kamaştırdı