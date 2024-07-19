Mavi Ekran Kabusu!





Küresel bir teknoloji arızası, bugün birden fazla sektördeki operasyonları kesintiye uğrattı, uçuşları durdurdu ve bazı yayıncıları yayından kaldırmaya zorladı; kesinti bankacılıktan sağlık sistemlerine kadar her şeyi alt üst etti.



İnsanlar önce bunun global çapta bir siber saldırı olduğunu düşündü. Fakat altında yatan gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.



Dünya çapında bilişim teknolojilerinde yaşanan yazılımsal sorun Crowdstrike adlı bir siber güvenlik sağlayıcısının gönderdiği güncelleme ile ilişkilendiriliyor.



ABD merkezli şirket, konuyla ilgili Türkiye saatiyle 09:30 civarında yaptığı bir açıklamada Falcon adlı güvenlik platformu için yayınlanan son güncellemenin ardından Windows işletim sistemlerinde “mavi ekran” adı verilen ve sistemin tamamen kapanmasına yol açan hatalar alındığını söyledi.



Crowdstrike’ın kurucularından George Kurtz, sosyal medya hesabından teknik kesintilerin firmaları kaynaklı olduğunu doğruladı.



Kurtz, “Bu bir güvenlik sorunu ya da siber saldırı değil. Sorun tespit edildi, izole edildi ve bir çözüm devreye sokuldu... Ekibimiz Crowdstrike müşterilerinin güvenliği ve istikrarını sağlamak için tamamen teyakkuzda” dedi.