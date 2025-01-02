Mauro Icardi'den Simge Sağın’a sürpriz beğeni!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın sosyal medya paylaşımını beğenerek dikkatleri üzerine çekti. Simge Sağın, yeni yılı “Hoş geldin 2025" notuylapaylaştığı bir fotoğrafıyla kutladı. Sağın’ın bu paylaşımına, Icardi’nin beğeni bırakması sosyal medyada gündem oldu.





Hayranlar, futbolcu ile şarkıcı arasında bir etkileşim olasılığını tartışmaya başlarken, bu beğeni kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Galatasaraylı futbolcunun bu hamlesi çok konuşulacağa benziyor.