Mauro Icardi’den olay yaratan açıklama: “Wanda, erkek arkadaşıyla tatildeydi”

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Nara’nın çocuklarına karşı sorumluluklarını ihmal ettiğini öne süren Icardi, sözlerini sert ifadelerle sürdürdü.

“Wanda, çocukları bana teslim etmesi gereken tarihte erkek arkadaşıyla tatildeydi. Dahası, bu kişi canlı yayında üç yıl önce ilişkileri olduğunu itiraf etti. O zamanlar biz evliydik,” diyen Icardi, yaşananları iki yüzlülük olarak nitelendirdi.

“Çocuklara ‘Bir Arkadaş’ Olarak Tanıttı”

Icardi, eski eşinin çocuklara bahsi geçen kişiyi “bir arkadaş” olarak tanıttığını ve bu durumun çocukların zihninde karışıklığa yol açtığını belirtti. Ünlü futbolcu, “Bu durum sadece bana değil, çocuklara da saygısızlık. Onların duygusal olarak etkilenmesini istemiyorum,” ifadelerini kullandı.

Wanda Nara Sessizliğini Koruyor

Icardi’nin bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken, Wanda Nara cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratan olay, çiftin boşanma sürecinin ardından devam eden gerginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Icardi’nin bu açıklamaları, çiftin özel hayatındaki çalkantıları yeniden gündeme taşırken, ilerleyen günlerde Wanda Nara’nın vereceği cevap merakla bekleniyor.