Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti boşanma kararı aldı

Ünlü futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Nara, yaptığı açıklamada; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti boşanma kararı aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2024 11:54

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık çalışmaları için Arjantin'den Türkiye'ye dönen Mauro Icardi, Avusturya'daki kampa katılmadan önce Wanda Nara'nın sosyal medyada kendisini takipten çıkması dikkat çekti. Icardi ise Nara'yı takip etmeye devam ediyor ve birlikte oldukları fotoğrafları silmedi.

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre, çiftin boşanma kararı aldığı ve bu kararı kimin istediği konusunda çeşitli spekülasyonlar yapıldığı bildirildi. Bazı kaynaklar boşanmayı Nara'nın, bazıları ise Icardi'nin istediğini belirtiyor. Daha önce de pek çok kez evliliklerinde kriz yaşayan çift, bu sefer boşanma kararında net görünüyor.

Wanda Nara, America TV'nin spikerine gönderdiği bir mesajda; "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" dedi. Ardından yaptığı bir başka açıklamada ise; "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir şeyden pişman değilim, hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'nin sosyal medya hesabını tekrar takibe aldı. Arjantin basınına göre, çiftin ayrılık kararı almasında geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli bir kavganın etkili olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre, Icardi ile Nara, komşularının duyabileceği şekilde yüksek sesle kavga etti.

Ayrıca, yine iddialara göre, Wanda Nara, ayrılık kararının ardından bir dönem klibinde rol aldığı şarkıcı L - Gante ile bir gece kulübünde buluştu.

Bu gelişmeler, çiftin evliliklerinin artık sona erdiğinin işaretlerini verirken, her iki tarafın da nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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