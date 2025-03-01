Mauro Icardi ve L-Gante arasında sosyal medyada gerilim!

L-Gante’nin açıklamalarına sessiz kalmayan Mauro Icardi, rapçiye sert sözlerle yanıt verdi. Wanda Nara’nın kendisini kıskandırmak için L-Gante’yi kullandığını iddia eden futbolcu, şu sözleri sarf etti:

"Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda beni geri kazanmaya çalışıyordu ama ben ona hayır dedim."

Bu sözlerin ardından ikili arasındaki gerilim daha da tırmanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara'nın bu tartışmaya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.