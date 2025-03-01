Mauro Icardi ve L-Gante arasında sosyal medyada gerilim!

Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante, sosyal medyada birbirine girdi. Rapçi L-Gante, Icardi ile olan özel mesajlarını ifşa ederek futbolcuyu hedef aldı.

Mauro Icardi ve L-Gante arasında sosyal medyada gerilim!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2025 18:01

L-Gante’nin açıklamalarına sessiz kalmayan Mauro Icardi, rapçiye sert sözlerle yanıt verdi. Wanda Nara’nın kendisini kıskandırmak için L-Gante’yi kullandığını iddia eden futbolcu, şu sözleri sarf etti:

"Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda beni geri kazanmaya çalışıyordu ama ben ona hayır dedim."

Bu sözlerin ardından ikili arasındaki gerilim daha da tırmanırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara'nın bu tartışmaya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Benzer Haberler
'Eşref Rüya'nın çarpıcı dünyasından ilk görüntüler... 'Eşref Rüya'nın çarpıcı dünyasından ilk görüntüler...
Ceyda Düvenci’den Güçlü Mete’ye romantik yıldönümü mesajı! Ceyda Düvenci’den Güçlü Mete’ye romantik yıldönümü mesajı!
Özge Gürel ve Fatih Gühan, “The Annesi Ninja” filminde buluşuyor! Özge Gürel ve Fatih Gühan, “The Annesi Ninja” filminde buluşuyor!
Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘şov’ göndermesi! Demet Şener’den İbrahim Kutluay’a ‘şov’ göndermesi!
Barış Arduç’un kızıyla hamburger keyfi! Baba-kız pozları beğeni yağmuruna tutuldu Barış Arduç’un kızıyla hamburger keyfi! Baba-kız pozları beğeni yağmuruna tutuldu
Edis'ten unutulmaz şov Edis'ten unutulmaz şov
ÇOK OKUNANLAR
Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası
  • 25-02-2025 11:20

Serdar Ortaç'a 10 ay hapis cezası

Çağla Şıkel'den yeni ilişkisi hakkında gizemli açıklama!
  • 27-02-2025 09:10

Çağla Şıkel'den yeni ilişkisi hakkında gizemli açıklama!

‘Başka Bir Gün’ün kadrosuna sürpriz bir isim katıldı
  • 27-02-2025 10:24

‘Başka Bir Gün’ün kadrosuna sürpriz bir isim katıldı

“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!
  • 24-02-2025 18:03

“Yalı Çapkını”na final öncesi sürpriz geri dönüş!

Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!
  • 24-02-2025 18:09

Simay Barlas, “Sen Ağlama İstanbul”un ardından Dubai’de tatilde!