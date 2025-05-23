Mauro Icardi ve China Suarez'den Havuzda Aşk Pozu!

Mauro Icardi ve yeni sevgilisi China Suarez’den havuzda aşk dolu pozlar geldi. Çiftin mutluluğu sosyal medyayı salladı.

Mauro Icardi ve China Suarez'den Havuzda Aşk Pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2025 17:07

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından kalbini ünlü isim China Suarez’e kaptırdı. Ünlü çift, sosyal medyada paylaştıkları havuz pozları ile adeta aşklarını ilan etti.

7 Mayıs'ta Nişanlandılar

İlişkilerini uzun süredir gizli tutan çift, 7 Mayıs’ta nişanlandıklarını açıklayarak sevenlerine sürpriz yaptı. Icardi ve China Suarez’in nişan haberleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara’dan boşanan futbolcu, yeni aşkıyla hem mutlu hem de huzurlu bir dönem geçiriyor.

İstanbul'da Romantik Anlar

İstanbul'da buluşan çift, güneşli havayı fırsat bilip havuz başında keyifli anlar yaşadı. China Suarez ve Mauro Icardi’nin havuzda verdiği aşk dolu pozlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, çiftin uyumunu ve mutluluğunu övgü dolu yorumlarla kutladı.

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