Mauro Icardi ve China Suarez Miami’de aşk tazeledi

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’dan boşandıktan sonra yeni aşkıyla Miami’ye gitti. Ünlü futbolcu, sevgilisi China Suarez ile romantik pozlarını Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

“Seninle her şey özel”

Icardi, sosyal medya paylaşımında sevgilisi China Suarez’e, “Kader ne olursa olsun, seninle olursa her zaman özeldir aşkım” sözleriyle seslendi. Bu paylaşımla, ilişkilerinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

China Suarez’den bikinili Miami pozları

Ünlü Arjantinli şarkıcı ve oyuncu China Suarez, hem Icardi ile olan aşk dolu karelerini hem de siyah bikinili fotoğraflarını yayınladı. Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı ve sosyal medyada gündem oldu.