Mauro Icardi ve China Suarez, 80'ler Partisinde Büyüledi! Icardi'nin Yeni İmajı Dikkat Çekti

Mauro Icardi ve China Suarez, 80’ler temalı partiye katıldı! Ünlü futbolcunun yeni imajı dikkat çekerken, Wanda Nara ile boşanma süreci de tamamlandı.

Mauro Icardi ve China Suarez, 80'ler Partisinde Büyüledi! Icardi'nin Yeni İmajı Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-03-2025 10:27

Mauro Icardi'nin Yeni İmajı Dikkat Çekti

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile Milano'da boşandıktan sonra sevgilisi China Suarez ile birlikte 1980'ler temalı bir doğum günü partisine katıldı. Ünlü futbolcunun değişen tarzı ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, boşanmasının ardından özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi China Suarez ile eğlenceli bir etkinlikte görüntülenen ünlü futbolcu, 1980'ler konseptli partiye katıldı. Icardi, bu özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü.

Icardi'nin Yeni Tarzı Sosyal Medyada Olay Oldu

Son dönemde sarı saçlarıyla dikkat çeken Mauro Icardi, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını yeniden siyaha boyatan ve sakalını kesen futbolcu, hayranlarını şaşırttı. Çiftin birlikte paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. "80'ler doğum günü partisi" notuyla yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü.

Sevgilisi China Suarez ile uyumlu kombinler tercih eden Mauro Icardi, o dönemin ruhunu yansıtan tarzıyla beğeni topladı. Suarez’in parlak detaylı kıyafeti ve Icardi’nin retro havası, takipçilerinden tam not aldı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Boşanma Süreci Tamamlandı mı?

İtalyan Adnkronos Gazetesi'nin haberine göre, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın boşanma süreci resmi olarak tamamlandı. Milano'da açılan dava sonucunda evlilikleri sona erdi. Ancak çiftin ekonomik ve mal varlığı paylaşımıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

Bununla birlikte, çiftin çocukları Francesca ve Isabella’nın velayeti konusunda anlaşmazlık yaşadığı da belirtiliyor. Wanda Nara ile yollarını tamamen ayıran Icardi, özel hayatındaki yeni sayfasını sevgilisi China Suarez ile birlikte açmış gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Telefonlarını açmayınca fark edildi! Demet Akalın’ın annesi kaza geçirdi Telefonlarını açmayınca fark edildi! Demet Akalın’ın annesi kaza geçirdi
"İşim Yok" Demişti! Bade İşçil Ucuzluk Marketinden Alışveriş Yaptı, Halk Otobüsüne Bindi
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: "Üzülerek Öğrenmiş Bulunmaktayız"
Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: Kızılcık Şerbeti'nin Yapımcısından Evrim Alasya açıklaması: "Üzülerek Öğrenmiş Bulunmaktayız"
Naşit Özcan’dan Üzen Haber: Beyin Kanaması Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlı Naşit Özcan’dan Üzen Haber: Beyin Kanaması Nedeniyle Solunum Cihazına Bağlı
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Minik Kızına Atatürk Sevgisi Dersi
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler

  • 20-03-2025 10:03

"Eşref Rüya" İlk Bölümüyle Olay Yarattı! Nisan, İhaneti Kabul Etti mi?