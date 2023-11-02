Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Mauro Icardi'nin, klip çekimi için hazırlanan eşi Wanda Nara'ya yardım etmeye çalıştığı videolar, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

Uzun bir süredir özel bir hastalıkla mücadele eden Wanda Nara, hastalığının lösemi olduğunu kamuoyuna açıklamış ve sevenlerini üzmüştü.

Wanda Nara'nın hastalığını duyurmasının ardından, Mauro Icardi'nin eşine olan desteği büyük bir ilgi gördü. Ünlü futbolcu, eşini kucakladığı ve onun yanında durduğu anların görüntülerini paylaştı.

Icardi, Wanda Nara'nın klip çekiminde prova odasında eşine giyinmesinde yardımcı oldu. Bu samimi anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Wanda Nara, hastalığı hakkında şunları söylemişti: "Lösemiyim. Başta 'bu hastalığa sahibim' diyemedim. Sonra 'lösemi' demeyi başardım. Şimdi ise adını açıkça kullanıyorum."