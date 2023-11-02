Advert

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın klip çekimine yardımcı olmaya çalışırken görülen videolar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi'nin, klip çekimi için hazırlanan eşi Wanda Nara'ya yardım etmeye çalıştığı videolar, sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.

 

 

Uzun bir süredir özel bir hastalıkla mücadele eden Wanda Nara, hastalığının lösemi olduğunu kamuoyuna açıklamış ve sevenlerini üzmüştü.

Wanda Nara'nın hastalığını duyurmasının ardından, Mauro Icardi'nin eşine olan desteği büyük bir ilgi gördü. Ünlü futbolcu, eşini kucakladığı ve onun yanında durduğu anların görüntülerini paylaştı.

Icardi, Wanda Nara'nın klip çekiminde prova odasında eşine giyinmesinde yardımcı oldu. Bu samimi anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Wanda Nara, hastalığı hakkında şunları söylemişti: "Lösemiyim. Başta 'bu hastalığa sahibim' diyemedim. Sonra 'lösemi' demeyi başardım. Şimdi ise adını açıkça kullanıyorum."

Benzer Haberler
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den karnı burnundan paylaşım İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli'den karnı burnundan paylaşım
Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu! Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu!
Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar Evli şarkıcı Doğuş'un yasak aşkı ortaya çıktı! İmam nikahı kıymışlar
Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti Demet Akalın'dan küs olduğu Dilan Polat hakkında açıklama: Benim için orada bitti
Sarp Akkaya: Çok zor bir çocukluk geçirdim! Sarp Akkaya: Çok zor bir çocukluk geçirdim!
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'