Masumiyet Müzesi'nde Selahattin Paşalı’nın partnerleri belli oldu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan "Masumiyet Müzesi" dizisi, son dönemin en merak edilen projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Netflix’te yayınlanacak olan ve 9 bölümden oluşacak dizinin, Ay Yapım imzası taşıması ve Zeynep Günay yönetmenliğinde çekilecek olması büyük heyecan yaratıyor.

Pamuk’un diziye uyarlanan ilk projesi olan "Masumiyet Müzesi"’nde başrolü, genç ve yetenekli oyuncu Selahattin Paşalı üstlenecek. Dizide Kemal karakterine hayat verecek olan Paşalı’nın, şehvet dolu bir aşk yaşayacağı Füsun karakterini ise genç yıldız Eylül Lize Kandemir canlandıracak. Kemal’in nişanlısı rolünde ise başarılı oyuncu Oya Unustası yer alacak.

Senaryosunun Ertan Kurtulan tarafından yazıldığı ve Orhan Pamuk’un onayı olmadan hiçbir değişikliğe uğramayan dizide, cesur sahneleri ve hikayesiyle çok konuşulacağı şimdiden öngörülüyor. Ayrıca, dizinin ekim ayında sete çıkması beklenirken, Harika Uygur tarafından yapılan oyuncu seçmeleri için onlarca genç oyuncu deneme çekimlerine katıldı.

Pamuk’un da kısa bir rol alacağı ve tek sezon olarak planlanan dizi, hem edebiyat hem de televizyon dünyasında şimdiden büyük ilgi uyandırmış durumda.