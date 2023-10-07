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Masterchef'ten Göz Kamaştıran Makaron Tarifi: Adım Adım Renkli Makaron Nasıl Yapılır?

Masterchef All Star'da yarışmacıların hazırladığı renkli ve leziz makaronların tarifini sizler için derledik. Evde makaron yapılışını denemek isteyenlere kolay gelsin! Peki Masterchef'ten Göz Kamaştıran Makaron Tarifi: Adım Adım Renkli Makaron Nasıl Yapılır?

Masterchef'ten Göz Kamaştıran Makaron Tarifi: Adım Adım Renkli Makaron Nasıl Yapılır?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 19:34

Masterchef All Star'da Makaron Rüzgarı.  TV8'in sevilen yarışma programı Masterchef All Star'ın 7 Ekim Cumartesi bölümünde günün teması makarondu. Yarışmacıların renkli ve lezzetli makaronlar hazırladığı bu özel bölümde, evde denemek isteyen izleyiciler için makaronun sırları ortaya çıktı. Türk mutfağında da yerini bulan ve temelde su, un ve tuzla yapılan makaron; renkli, kıtır dış kabuk ve yumuşacık içiyle dikkat çekiyor. Peki, Masterchef kalitesinde bir makaron nasıl yapılır? İşte adım adım tarifi:

Masterchef Kalitesinde Makaron Tarifi

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı pudra şekeri
  • 3/4 su bardağı öğütülmüş badem unu
  • 2 yumurta akı
  • Tuz
  • 1/4 su bardağı toz şeker

İç Dolgu İçin:

  • 2/3 su bardağı tereyağı
  • 2/3 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Fırını 140 derecede önceden ısıtın.

Pudra şekeri ve öğütülmüş bademleri geniş bir kaba alın ve iyice karıştırın.

Yumurta aklarını ayrı bir kapta tuzla beraber çırpın. Toz şekeri azar azar ekleyerek beyaz krema kıvamına gelene kadar çırpma işlemine devam edin.

Hazırladığınız bademli karışımı yumurta aklıyla nazikçe birleştirin.

Karışımı, 1 cm'lik ucu olan bir sıkma torbasına alın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve torbadan yuvarlaklar halinde sıkarak tepsiye yerleştirin.

Hazırladığınız makaronları 20 dakika dinlendirin.

Fırında 7-8 dakika pişirdikten sonra kapağını açarak buharın çıkmasını sağlayın ve 7-8 dakika daha pişirin. Makaronlar kabardığında ve sertleştiğinde pişmiş demektir.

Fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

İç dolgu için tereyağını kabarana dek çırpın, pudra şekerini ekleyip karıştırmaya devam edin.

Soğuyan makaronların düz tarafına dolgu koyup, diğer bir makaronla üstünü kapatın.

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