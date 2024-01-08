Masterchef'te Tahsin Küçük bayıldı, sosyal medya 'karma' dedi

MasterChef All Star'ın büyük finalinde, 6 ay süren çekişmeli mücadelede Tahsin ve Esra karşı karşıya geldi. Esra'nın zafer kazandığı gecede, özellikle şampiyonun açıklanmasına saniyeler kala Tahsin'in bayılması olay yarattı.

Canlı yayında meydana gelen Tahsin'in bayılma anları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi, bu durumu bir tür 'karma' olarak yorumlayarak tartışmalara neden oldu.

Daha önce yarışmadan elenen Alican ve Cemre'nin hasta olmaları olayının ardından "Her elenen hasta" yazmasıyla bilinen Tahsin'in dün geceki bayılması, izleyiciler arasında "karma unutmaz" yorumlarına sebep oldu.