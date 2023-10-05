MasterChef All Star'da Diskalifiye Gerginliği! Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyununun gerilimi kameralara yansıdı. Mavi takımdan Barbaros ile Barış arasındaki tartışma, fiziksel temasa dönüşünce programın seyrini değiştirdi. MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?

Mavi Takımda Neler Oldu?

Barış, Barbaros'a hitaben, "Bak, sana diyorum ki sessiz konuş. Niye reklam ediyorsun bizi millete?" ifadelerini kullandı. Barbaros'un beden dilini kullanarak cevap vermeye çalışması, Barış'ın "Sen elini kolunu ne oynatıyorsun Barbaros. O elini kolunu benimle konuşurken indir" demesiyle tansiyon daha da arttı.

Şeflerin Müdahalesi ve Diskalifiye Kararı

Tartışma büyüyünce Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef anında müdahalede bulundu. Fragmanın ardından izleyiciler, "MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Somer Şef'ten Önemli Açıklamalar

Somer Şef, olay sonrası "MasterChef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum ben" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca "Üzerindekini çıkarıyorsun..." şeklindeki ifadeleriyle izleyicilere ipucu verdi.

Diskalifiye Olan Yarışmacı Kim?

Barış'ın diskalifiye edildiğine dair söylentiler olsa da konunun netleşmesi bekleniyor. Olayın detayları ve sonuçları netleştikçe haberimiz güncellenecektir.