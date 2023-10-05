Advert

MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?

MasterChef All Star'da Barbaros ve Barış arasındaki tartışma şeflerin müdahalesiyle son buldu. Fiziksel temasa geçen hangi yarışmacının diskalifiye edileceği merak konusu oldu. MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi? MasterChef Barış ile Barbaros neden kavga etti?

MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 19:37

MasterChef All Star'da Diskalifiye Gerginliği! Tv8'in sevilen yemek yarışması MasterChef All Star'da bu akşam dokunulmazlık oyununun gerilimi kameralara yansıdı. Mavi takımdan Barbaros ile Barış arasındaki tartışma, fiziksel temasa dönüşünce programın seyrini değiştirdi. MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?

Mavi Takımda Neler Oldu?

Barış, Barbaros'a hitaben, "Bak, sana diyorum ki sessiz konuş. Niye reklam ediyorsun bizi millete?" ifadelerini kullandı. Barbaros'un beden dilini kullanarak cevap vermeye çalışması, Barış'ın "Sen elini kolunu ne oynatıyorsun Barbaros. O elini kolunu benimle konuşurken indir" demesiyle tansiyon daha da arttı.

Şeflerin Müdahalesi ve Diskalifiye Kararı

Tartışma büyüyünce Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef anında müdahalede bulundu. Fragmanın ardından izleyiciler, "MasterChef'te kim diskalifiye oldu? MasterChef Barış mı diskalifiye edildi?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Somer Şef'ten Önemli Açıklamalar

Somer Şef, olay sonrası "MasterChef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum ben" sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. Ayrıca "Üzerindekini çıkarıyorsun..." şeklindeki ifadeleriyle izleyicilere ipucu verdi.

Diskalifiye Olan Yarışmacı Kim?

Barış'ın diskalifiye edildiğine dair söylentiler olsa da konunun netleşmesi bekleniyor. Olayın detayları ve sonuçları netleştikçe haberimiz güncellenecektir.

Benzer Haberler
EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link EXXEN Beşiktaş Lugano Canlı izle bedava Selçuk Sports Taraftarium24 canlı maç izle kaçak link
Kilo vermek isteyenlerin düşmanı 3 meyve! Vücuttaki yağ oranını iki katına çıkarıyor Kilo vermek isteyenlerin düşmanı 3 meyve! Vücuttaki yağ oranını iki katına çıkarıyor
Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin Önceden nohut ıslatma derdine son! Bu püf noktası sayesinde lokum gibi nohut pişirin
295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor 295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor
Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor Sadece 1 kaşık yiyenin saatlerce acıkmıyor! Metabolizmayı hızlandırıyor yağları cayır cayır yakıyor
Faydaları saymakla bitmiyor! Doğa harikası o mucizevi o meyvesi her derde deva Faydaları saymakla bitmiyor! Doğa harikası o mucizevi o meyvesi her derde deva
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?