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MasterChef'te kavga çıktı: Şefler dayanamayıp müdahale etti

MasterChef All Star programında ödül oyunu sırasında yarışmacılar arasında gerilim yaşandı. Sergen ve Kıvanç arasındaki tartışma bir türlü sona ermedi, bu durum karşısında şefler müdahale etmek zorunda kaldı.

MasterChef'te kavga çıktı: Şefler dayanamayıp müdahale etti
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-12-2023 14:18

TV8'in reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef All Star, önceki akşam bir kez daha izleyicileri ekran başına kilitledi.

Her cuma akşamı düzenlenen ödül oyunu bu hafta farklı bir konseptle yapıldı; yarışmacılardan şef bıçaklarıyla yemek yapmaları istendi.

Barbaros, hafta boyunca Sergen ve Dilara'nın düello yapmaları hakkında konuşarak Kıvanç'ın Sergen'den çekindiğini iddia etti. Bu sözler, yarışmada gerginlik yaşanmasına neden oldu. Sergen, Kıvanç'a "Sabaha kadar yarışırım seninle. Gel, sana da tarifi öğreteyim" dedi.

Kıvanç'ın cevabı ise "Sergen, sinirlenme. Bana sesini yükseltme" olurken, iki yarışmacı arasında gergin bir atmosfer oluştu.

Yaşanan kaos devam edince şefler olaya müdahale etti. Şefler, "Burası tartışma yeri değil, beceri yeri" diyerek tartışmayı sonlandırdı.