MasterChef'te bomba ifşa! MasterChef Azize elendi mi?

MasterChef kim elendi 22 Ekim 2023 MasterChef'te kim gitti MasterChef All Star'da bu akşam kim elenecek? Estetikli yarışmacı olarak bilinen Azize'nin elenme iddiası gündeme bomba gibi düştü. MasterChef All Star yarışmasında bu hafta yine heyecan dorukta! MasterChef'te uzun süre konuşulan ve estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren Azize'nin, 22 Ekim Pazar, yani bu akşamki eleme gecesinde eleneceği konuşuluyor. Yarışmada zaman zaman tartışmalara yol açan ve manipülatif tavırları nedeniyle eleştirilen Azize'nin elenmesi, şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Eleme Gecesi Öncesi MasterChef'teki Eleme Adayları Kimler?

MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme potasında kimler var? İşte bu akşamki eleme gecesi için belirlenen isimler:

Azize

Kıvanç

Eren

Cemre

Sergen

Alican

Tanya

MasterChef All Star'da Elenen İsim Belli Oldu mu?

MasterChef All Star'ın bu haftaki eleme gecesi, yarışma severler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak bu akşam gerçekleşecek eleme gecesi öncesi sürpriz bir iddia ortaya atıldı. MasterChef yarışmasının estetikli güzeli olarak tanınan Azize'nin, bu akşamki elemeyle yarışmaya veda edeceği konuşuluyor.

Azize'nin Elenme İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Azize, uzun süredir yarışmadaki davranışları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Yaptırdığı estetik operasyonlarla da sık sık adından söz ettiren yarışmacının bu akşamki elemeyle vedalaşacağı iddiası, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Bu iddianın gerçek olup olmadığını görmek için izleyicilerin gözü bu akşam ekrana kilitlenecek.