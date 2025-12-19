MasterChef’te Aşk Bombası: Sergen Özen Survivor Yarışmacısına Gönlünü Kaptırdı!

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa heyecanı tüm hızıyla devam ederken, stüdyoda bu kez yemek kokularına aşk kokusu karıştı. 16 efsane yarışmacının şampiyonluk için ter döktüğü programın son bölümüne, Survivor 2026 Gönüllüler takımı konuk oldu. Programın fenomen ismi Sergen Özen, yaptığı itirafla hem şefleri hem de ekran başındakileri şoke etti.

"Şefim, Galiba Ben Aşık Oldum!"

Survivor 2026 Gönüllüler takımı yarışmacıları, hazırlanan tabakların tadımını yapmak üzere stüdyoya girdi. Yarışmacıları dikkatle izleyen Sergen Özen, bir yarışmacıyı işaret ederek arkadaşlarına "Şu kız çok güzel" dedi. Sergen hızını alamayarak durumu jüri üyelerine de açtı:

"Şefim, çok önemli bir mevzu var. Galiba ben aşık oldum!"

Gizemli Yarışmacı Kim?

Sergen’in bu beklenmedik çıkışı sonrası stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef bu itiraf karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Sergen’in kalbini çalan o ismin kim olduğu ise sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu. İzleyiciler, tadım yapan Gönüllüler takımı yarışmacılarını tek tek inceleyerek Sergen’in "o kızı" bulmaya çalışıyor.