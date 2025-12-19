MasterChef’te Aşk Bombası: Sergen Özen Survivor Yarışmacısına Gönlünü Kaptırdı!

MasterChef All Star Altın Kupa'da şok aşk itirafı! Sergen Özen, konuk olan Survivor 2026 Gönüllüler yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı. İşte o anların detayları...

MasterChef’te Aşk Bombası: Sergen Özen Survivor Yarışmacısına Gönlünü Kaptırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-12-2025 12:50

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa heyecanı tüm hızıyla devam ederken, stüdyoda bu kez yemek kokularına aşk kokusu karıştı. 16 efsane yarışmacının şampiyonluk için ter döktüğü programın son bölümüne, Survivor 2026 Gönüllüler takımı konuk oldu. Programın fenomen ismi Sergen Özen, yaptığı itirafla hem şefleri hem de ekran başındakileri şoke etti.

"Şefim, Galiba Ben Aşık Oldum!"

Survivor 2026 Gönüllüler takımı yarışmacıları, hazırlanan tabakların tadımını yapmak üzere stüdyoya girdi. Yarışmacıları dikkatle izleyen Sergen Özen, bir yarışmacıyı işaret ederek arkadaşlarına "Şu kız çok güzel" dedi. Sergen hızını alamayarak durumu jüri üyelerine de açtı:

"Şefim, çok önemli bir mevzu var. Galiba ben aşık oldum!"

Gizemli Yarışmacı Kim?

Sergen’in bu beklenmedik çıkışı sonrası stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. Somer, Mehmet ve Danilo Şef bu itiraf karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Sergen’in kalbini çalan o ismin kim olduğu ise sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu. İzleyiciler, tadım yapan Gönüllüler takımı yarışmacılarını tek tek inceleyerek Sergen’in "o kızı" bulmaya çalışıyor.

Benzer Haberler
Fatih Ürek’in Menajerinden Fatih Ürek’in Menajerinden "Bitkisel Hayat" İddialarına Net Yanıt: "Haberler Gerçek Dışı!"
Feyza Civelek’ten Feyza Civelek’ten "Yeter" Çıkışı: Hukuk Savaşını Başlattı!
Mauro Icardi ve China Suarez Aşkında Mauro Icardi ve China Suarez Aşkında "Öpücük" Mesaisi: Sosyal Medya Yıkıldı!
Fatih Ürek’ten Üzen Haber: Fatih Ürek’ten Üzen Haber: "Bitkisel Hayata Girdiği" İddia Edildi
Serenay Sarıkaya’dan Asansör Pozu: Mini Etekli Tarzı Takipçilerini Büyüledi! Serenay Sarıkaya’dan Asansör Pozu: Mini Etekli Tarzı Takipçilerini Büyüledi!
Ünlülere Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Ezgi Eyüboğlu Gözaltında! Ünlülere Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Ezgi Eyüboğlu Gözaltında!
ÇOK OKUNANLAR
Burcu Özberk'in panik anları
  • 15-12-2025 11:25

Burcu Özberk'in panik anları

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok
  • 17-12-2025 15:08

Ayça Ayşin Turan’dan Affetmeyen Hamle! Sözleşmeye Uymayan Firmaya 700 Bin Liralık Şok

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!
  • 15-12-2025 16:00

Asena Keskinci'nin Dizisine Şok İnceleme: RTÜK 'Jasmine' İçin Harekete Geçti!

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL
  • 15-12-2025 10:13

Rusya'da 'Kral' İlan Edilen Burak Özçivit'ten Rekor Anlaşma: 45 Milyon TL

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.
  • 18-12-2025 10:02

Şeyma Subaşı, Mert Vidinli Ve Şevval Şahin Hakkında Şok Karar! Yurt Dışındaki Ünlüler İçin Yakalama Emri Çıktı.