MasterChef Türkiye’ye duygusal veda: Gözyaşlarına hakim olamadı

MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Zeynep oldu! Elenen yarışmacı gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef Türkiye’ye duygusal veda: Gözyaşlarına hakim olamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-09-2024 12:51

TV8 ekranlarının heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye, önceki akşam bir eleme bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısına çıkan yarışmacılar, eleme potasında kalmamak için kıyasıya mücadele verdi.

Eleme gecesinde potada yer alan isimler Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın oldu. Yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun ünlü tabağı **"The Alice"**i en iyi şekilde hazırlamak için ter döktü. Zorlu mücadelede son ikiye kalan isimler Muratcan ve Zeynep oldu. Jürinin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarısız tabağını hazırlayan Zeynep, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu.

Zeynep, elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı ve duygusal bir konuşma yaptı. "Biliyordum... Burası benim için okul gibiydi. İlk yarışmacı olduğum için uzaktan izleme şansım oldu. Duygularımı hep yüksekte yaşayan biriyim ama kimseyi kırma gibi bir niyetim yok. Her şey için teşekkür ederim" diyen Zeynep, yarışmadaki arkadaşlarına ve jüriye veda etti.

Zeynep’in elenmesi, izleyicilerde de büyük bir üzüntü yarattı. MasterChef Türkiye, heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ederken, Zeynep’in ardından kimin potada kalacağı merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Bergüzar Korel'in yeni dizisi Annem Ankara'ya öyle bir isim katıldı ki... Bergüzar Korel'in yeni dizisi Annem Ankara'ya öyle bir isim katıldı ki...
'Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor' iddiasının ardından Yasemin Allen'den ilk açıklama geldi! 'Kerem Bürsin'le aşk yaşıyor' iddiasının ardından Yasemin Allen'den ilk açıklama geldi!
Arzum Onan’dan yeni aşkına zahmetli yolculuk! Arzum Onan’dan yeni aşkına zahmetli yolculuk!
Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması: Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut'tan Müjde Uzman açıklaması: "Öyle olmadığını anladık"
"Yalı Çapkını" 3. Sezon 1. fragmanı yayında: Seyran ve Ferit Yeniden Bir Araya Gelecek mi?
Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasına yıkım kararı! Kaçak Yapı tescillendi Şahan Gökbakar’ın Marmaris’teki villasına yıkım kararı! Kaçak Yapı tescillendi
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi:
  • 03-09-2024 15:02

Melis Sezen, Venedik Film Festivali'nde büyüledi: "Duru güzellik"

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar:
  • 03-09-2024 15:32

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'tan çok konuşulacak pozlar: "Kendim için belirlediğim hedefler var"

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler...
  • 04-09-2024 19:21

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi! İşte ilk görüntüler...

Yalı Çapkını'na öyle bir oyuncu katılıyor ki... Bu kez her şey sil baştan değişecek!
  • 03-09-2024 17:37

Yalı Çapkını'na öyle bir oyuncu katılıyor ki... Bu kez her şey sil baştan değişecek!

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması:
  • 03-09-2024 13:21

Lucas Torreira'dan Devrim Özkan’a romantik doğum günü kutlaması: "İyi ki benimsin"