MasterChef Türkiye’ye duygusal veda: Gözyaşlarına hakim olamadı

TV8 ekranlarının heyecan dolu yemek yarışması MasterChef Türkiye, önceki akşam bir eleme bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Jüri üyeleri Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın karşısına çıkan yarışmacılar, eleme potasında kalmamak için kıyasıya mücadele verdi.

Eleme gecesinde potada yer alan isimler Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın oldu. Yarışmacılar, Somer Sivrioğlu'nun ünlü tabağı **"The Alice"**i en iyi şekilde hazırlamak için ter döktü. Zorlu mücadelede son ikiye kalan isimler Muratcan ve Zeynep oldu. Jürinin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarısız tabağını hazırlayan Zeynep, MasterChef hayallerine veda eden isim oldu.

Zeynep, elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı ve duygusal bir konuşma yaptı. "Biliyordum... Burası benim için okul gibiydi. İlk yarışmacı olduğum için uzaktan izleme şansım oldu. Duygularımı hep yüksekte yaşayan biriyim ama kimseyi kırma gibi bir niyetim yok. Her şey için teşekkür ederim" diyen Zeynep, yarışmadaki arkadaşlarına ve jüriye veda etti.

Zeynep’in elenmesi, izleyicilerde de büyük bir üzüntü yarattı. MasterChef Türkiye, heyecan dolu yeni bölümleriyle devam ederken, Zeynep’in ardından kimin potada kalacağı merakla bekleniyor.