MasterChef Serhat neden yok? Serhat Doğramacı, MasterChef All Star'a katılmayacak mı?

MasterChef Türkiye'nin en beğenilen yarışmacılarından biri olan Serhat Doğramacı'nın All Star sezonuna katılmaması izleyenleri şaşırttı. Serhat, MasterChef Türkiye'de gösterdiği başarılı performansıyla hem jürinin hem de izleyicilerin takdirini kazanmıştı. Ancak yeni sezonda All Star kadrosunda yer almayan Serhat, bu konuda merak edilenlere net bir açıklama getirdi.

25 Eylül MasterChef yeni bölümünde, All Star kadrosuna eski şampiyonlar Uğur Kardaş, Cemre Uyanık, Metin Yavuz ve Eren Kaşıkçı dahil olurken, Serhat'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef All Star sezonunun başlangıcında eski şampiyonların katılımı büyük bir heyecana neden oldu. Ancak Serhat'ın bu sezonu pas geçmesi izleyenleri şaşırttı.

Serhat Doğramacı, yarışmaya katılmama kararının ardında yatan nedeni açıkladı. Kendisinin MasterChef'te tekrar yarışma gibi bir niyetinin olmadığını ve bu kararını yarışmanın çok başlarında, ikinci haftasında yapımcılara ilettiğini belirtti. Doğramacı, "MasterChef bana çok şey kattı, beni tanımanızı sağladı. Ancak aynı şeyi tekrarlamak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı." şeklinde ifade etti. Yarışmayı kazanacağına dair olan inancını da yarışmanın başlarında ifade eden Serhat, All Star sezonuna katılmama kararını çok önceden almış.

MasterChef Serhat Doğramacı, yarışma ruhuna ve MasterChef formatına olan saygısını koruyarak, kendi iç sesini dinleyip, All Star sezonunda yer almayacağını belirtti. Yarışmacı arkadaşlarına başarılar dileyen Doğramacı, şeflere de kolaylıklar temenni etti.

Serhat'ın bu açıklamaları, kendine olan güvenini ve prensiplerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kararıyla birçok izleyicinin saygısını kazanan Serhat, yeni projeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmayı planlıyor.