Jared Leto Hakkında Şok İddialar! BBC Belgeseli Ortalığı Karıştırdı

BBC'nin hazırladığı belgeselde bazı kadınlar Jared Leto hakkında cinsel saldırı ve taciz iddialarında bulundu. Ünlü oyuncu ise sorulara yanıt vermedi.

Jared Leto Hakkında Şok İddialar! BBC Belgeseli Ortalığı Karıştırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 20:03

Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyen Jared Leto bu kez yeni bir film ya da müzik projesiyle değil hakkında ortaya atılan ciddi iddialarla gündemde. BBC tarafından hazırlanan bir belgeselde konuşan bazı kadınlar yıllar önce Leto ile yaşadıklarını anlatarak cinsel saldırı ve taciz iddialarında bulundu.

Belgeselin yayımlanmasının ardından konu kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Özellikle iddiaların farklı dönemlere ait olması ve birden fazla kişinin benzer açıklamalar yapması dikkat çekti.

Kadınlar Yaşadıklarını Anlattı

Belgeselde yer alan dört kadın Jared Leto ile genç yaşlarda tanıştıklarını ve çeşitli olaylar yaşadıklarını öne sürdü. Kadınlardan biri 17 yaşındayken bir otelde cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Bir başka kadın ise 19 yaşındayken kendisini tehdit edildiğini ve istemediği bir ortamda Leto ile yalnız kaldığını öne sürdü. Belgeselde konuşan diğer isimler de reşit olmadıkları dönemde Leto ile ilişki yaşadıklarını ya da cinsel içerikli konuşmalara maruz kaldıklarını iddia etti.

Bu açıklamaların tamamı belgeselde yer alan kişilerin iddialarına dayanıyor ve şu aşamada mahkeme kararıyla doğrulanmış değil.

Jared Leto'dan Açıklama Gelmedi

BBC'nin aktardığı bilgilere göre belgesel ekibi iddialarla ilgili Jared Leto'nun görüşünü almak için kendisine ulaştı. Ancak ünlü oyuncunun yöneltilen sorulara herhangi bir yanıt vermediği belirtildi.

Bu nedenle Leto cephesinden iddiaları doğrulayan ya da reddeden resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Gözler Sürecin Devamında

Belgeselin yayınlanmasının ardından gözler şimdi Jared Leto'dan gelecek olası açıklamaya çevrildi. İddiaların hukuki bir sürece dönüşüp dönüşmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Şimdilik kamuoyunda konuşulanlar belgeselde yer alan kadınların anlatımlarıyla sınırlı. Konuyla ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Benzer Haberler
İfadeye Çağrıldı! Berna Laçin'den Çok Konuşulacak Mesaj İfadeye Çağrıldı! Berna Laçin'den Çok Konuşulacak Mesaj
MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Evinde Ölü Bulundu! MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Evinde Ölü Bulundu!
Sahne Bir Anda Karıştı! Gazapizm Ve Göksel Düeti Gündem Oldu Sahne Bir Anda Karıştı! Gazapizm Ve Göksel Düeti Gündem Oldu
Nightcall'ın Yıldızı Dj Kavinsky'den Kahreden Haber! Nightcall'ın Yıldızı Dj Kavinsky'den Kahreden Haber!
Nazlı Sabancı'nın Paylaşımına Aygün Aydın'dan Çok Konuşulacak Hamle! Nazlı Sabancı'nın Paylaşımına Aygün Aydın'dan Çok Konuşulacak Hamle!
Aşk-ı Memnu'da Behlül Rolünü Neden Reddetti? Ozan Güven İlk Kez Anlattı Aşk-ı Memnu'da Behlül Rolünü Neden Reddetti? Ozan Güven İlk Kez Anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!
  • 22-07-2026 21:05

Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan Merak Edilen Bebek Sorusuna İçten Yanıt!

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!
  • 23-07-2026 13:39

Gazeteci Fatih Portakal’ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!
  • 23-07-2026 14:54

Akın Akınözü Annesi Özlem Akınözü'nün Adını Bingöl'de Yaşatacak!

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı
  • 25-07-2026 14:01

Fatih Ürek'in Ablası Selvi Ürek Gerçek Mal Varlığını Açıkladı