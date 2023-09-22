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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2023

MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2023 Cuma tarihli çekimleri Denizli'de yapılan MasterChef yarışmasında MasterChef ödülü kim kazandı? MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödül kimin oldu? sorularının cevabı belli oldu.

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 22 Eylül 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-09-2023 22:37

MasterChef yarışması, Türkiye’nin en popüler yemek programlarından biridir. Her sezon birbirinden yetenekli şef adayları, kıyasıya bir rekabet içerisinde mutfakta ustalıklarını sergiler. Bu sezon ise gözler, MasterChef All Star yarışmasına çevrildi. Bu özel sezonunda, geçmiş sezonlarda başarı gösteren yarışmacılar, bir kez daha mutfakta mücadele ederek büyük ödül için yarışacaklar.

Ödül Oyunu: Denizli Yöresel Yemekler

22 Eylül 2023 Cuma,  bu akşamki ekrana gelen son bölümde ödül oyununda, yarışmacılardan Denizli yöresel yemeklerini yapmaları istendi. Denizli, zengin mutfağıyla ünlü bir şehir olduğu için bu seçim oldukça anlamlıydı. Yarışmacılar, kendilerine verilen malzemelerle, Denizli’nin eşsiz lezzetlerini mutfakta hayata geçirmeye çalıştılar.

Masterchef ödül oyunun ilk etabında yarışmacılar, Denizli'de yemekleri hazırladılar. Kuzu göbeği mantarı dolması, leğen böreği, çaput aşı, dişli balık ve kaşık helvası yaptılar. Masterchef ödül oyununda 7 misafir yapılan yemekleri puanladılar.

MasterChef Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Ödül oyununda, yarışmacılar büyük bir özveriyle yemeklerini hazırladılar ve jüri üyelerinin beğenisini kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Sonunda, bu zorlu mücadelede birinci olan yarışmacı, MasterChef All Star 100.000 TL büyük ödülün sahibi oldu. Kazanan yarışmacının ismini ise şu anda açıklanmadı. Heyecanla sonuçları bekliyoruz.

MasterChef All Star'da bu akşam para ödülülünü Mavi takımda en iyi yemeği isim Kıvanç oldu. Kıvanç, 100 bin TL ödülü kazandı.

 

Ödül oyunun ikinci turu arasında mavi takım kendi arasında yarıştı. Tadım aşaması sonrasında Hasan, Alican, Kıvanç, Tahsin ve Sergen mavi takım arasında öne çıkan yarışmacılar oldu.

Mavi takımda en iyi yemeği yapan iki isim Hasan ve Kıvanç oldu. İki isimden biri 100 bin TL ödülü kazanacak.

Bu akşamki ödül oyunu, MasterChef All Star yarışmasının en heyecanlı bölümlerinden biri oldu. Yarışmacılar, Denizli’nin yöresel lezzetlerini ustalıkla harmanlayarak muhteşem yemekler ortaya çıkardılar. Jüri üyeleri ise zor bir karar vermek durumunda kaldı. Sonuçları öğrenmek için heyecanla bir sonraki bölümü bekleyeceğiz.

MasterChef All Star yarışmasının ödül oyununun Denizli’de gerçekleştiğini ve yarışmacıların yöresel yemekler yapmaları istendiğini öğrendik. Büyük ödülü kimin kazandığını ise henüz bilmiyoruz. Heyecanla sonuçları bekleyeceğiz. MasterChef All Star yarışmasının diğer bölümlerinde neler yaşanacağını merakla takip edeceğiz.

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