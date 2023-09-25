MasterChef Mehmet Şef'ten Emeklilere 12 bin TL promosyon müjdesi

MasterChef All Star'ın sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, Akbank'ın yeni reklam kampanyasında yer aldı ve emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyonun müjdesini verdi.

Akbank, SGK emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilere büyük bir promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 10 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Axess ya da Wings kredi kartları ile verilen otomatik ödeme talimatları için ekstra olarak toplam 2 bin TL chip-para kazanma şansı sunuluyor.

Akbank, SGK emekli maaşını bankalarına taşıyan müşterilerine cazip bir promosyon kampanyası sunuyor. 18 Eylül - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl süresince maaşını bu bankadan alma taahhüdünde bulunan emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak belirlenen promosyon tutarları sunuluyor. Ek olarak, Axess veya Wings kredi kartları için yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere ekstra chip-para avantajı da sağlanıyor.

Akbank, 31 Ekim tarihine kadar bu kampanyayı devam ettirecek ve emekli maaşını bankasına taşıyan müşterilere toplamda 12 bin TL'ye kadar ödül verecek.

Emeklilerin maaş tutarına göre alabileceği promosyon miktarları şöyle belirlenmiştir:

3 bin 499 TL'ye kadar maaşı olanlar için 3 bin TL promosyon ve ek olarak 3 bin TL ekstra promosyon.

3 bin 500 TL ile 7 bin 499 TL arası maaşı olanlar için 3 bin 500 TL promosyon ve ek olarak 3 bin 500 TL ekstra promosyon.

7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL arası maaşı olanlar için 4 bin 500 TL promosyon ve ek olarak 4 bin 500 TL ekstra promosyon.

10 bin TL ve üzeri maaşı olanlar için 5 bin TL promosyon ve ek olarak 5 bin TL ekstra promosyon.

Akbank, SGK emekli müşterilerine ayrıca maaşları yatmadan 2 gün önce hesaplarından para çekme olanağı da sunuyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen emeklilerin maaş tarihinden 2 gün öncesine kadar mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz olarak kullanmaları mümkün.

Bu fırsatlardan yararlanabilmek için tek yapmanız gereken, SGK emekli maaşınızı 3 yıl süreyle Akbank'tan almayı taahhüt etmek. Akbank, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için bu özel kampanyayı sunmaya devam ediyor. Akbank Mobil, Akbank İnternet ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden maaşınızı hızla taşıyabilir ve bu avantajlardan hemen faydalanabilirsiniz.