8 Ekim MasterChef All Star Eleme Gecesi: Alican Değil, Eda MasterChef'ten Ayrıldı! 8 Ekim akşamı, MasterChef All Star'ın sevilen yüzleri tezgah başına geçti. Bu akşamın en büyük sorusu şuydu: "MasterChef'te bu gece kim veda etti?" Seyirciler, favori yarışmacıları olan Alican'ın elenip elenmediğini merakla bekliyordu. MasterChef kim elendi? 8 Ekim 2023 MasterChef Eda mı Alican mı elendi

Eleme Gecesinin Öne Çıkan Anları

Tüm bölümlerde olduğu gibi, 8 Ekim akşamı da MasterChef All Star'da heyecan doruktaydı. Hafta içerisinde oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından, eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

Takımlar arasındaki kıyasıya mücadele, izleyicileri ekrana kilitledi. Özellikle Şanlıurfa dış oyunu ve ödül oyununun ardından eleme adaylarının tezgah başına geçiş anı, heyecanı zirveye taşıdı.

MasterChef eleme adayları

MasterChef All Star'ın bu eleme gecesinde Hasan, Cemre, Kerem, Tanya, Ayaz, Alican ve Eda Karabulut yarışmacıları eleme potasında yer aldı.

8 Ekim 2023'te MasterChef All Star'da gün boyu en çok konuşulan konu, Alican'ın elenip elenmediği oldu. Kalamar ve isotlu reçel tariflerinin yapıldığı bu gecede, seyirci büyük bir sürprizle karşılaştı.

Sosyal medyada, Alican'ın elenmesi hakkında pek çok paylaşım yapıldı. Bu başarılı yarışmacının elendiği iddiası, sosyal medyayı salladı ve binlerce yorum ve paylaşım aldı.

MasterChef kim elendi?

Ancak gecenin sonunda, seyirciyi şaşırtan bir kararla, MasterChef'ten ayrılan isim Eda oldu.