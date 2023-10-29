MasterChef kim elendi 29 Ekim 2023? MasterChef Metin elendi mi?

29 Ekim'de düzenlenen MasterChef All Star eleme gecesinde, yarışma severleri şaşırtan bir isim yarışmaya veda etti. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'na ithafen düzenlenen özel pasta konseptiyle yarışmacıların tezgah başına geçtiği bu gecede, en iyi pastayı hazırlama mücadelesi verildi. Kırmızı ve mavi takımın hafta boyu süren yoğun rekabeti, bu geceye de damgasını vurdu.

MasterChef'te Kim Elendi?

Yarışmanın bu haftaki en çok konuşulan konusu, tabii ki eleme gecesinde yaşanan sürpriz oldu. 2022 MasterChef sezonunda finale dek yükselen ve Kıvanç ile mücadele ederek şampiyon olan Metin Yavuz, 29 Ekim eleme gecesinde yarışmaya veda eden son isim oldu.

Metin Yavuz Kimdir?

Bolu Mengen doğumlu olan Metin Yavuz, 25 yaşında genç bir şeftir. Aşçılığa olan ilgisi ailesinden gelmektedir; hem babası hem de dedesi bu meslekle iç içe olmuştur. 2014 yılında aşçılığa adım atan Metin, bu süre zarfında önemli deneyimler edinmiştir. Aile ve arkadaşlarının teşvikiyle MasterChef'e katılan Yavuz, 2022 sezonunda gösterdiği üstün performansla şampiyon olmuştur. Aynı zamanda Ulusal Genç Şefler yarışmasını da birincilikle tamamlamıştır.

MasterChef Metin Yavuz'dan Yeni Açılış: Kavurmacı Efe Kemal

Yavuz, MasterChef şampiyonu olduktan sonra Kavurmacı Efe Kemal adında bir restoran açarak aşçılık kariyerine yeni bir sayfa eklemiştir. Başarılı şef, yarışma sürecinde kazandığı deneyimlerle kendini geliştirerek adını daha geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Metin Yavuz ve Ecem Eseler'in Mutlu Günü 2022 yılında nişanlanan Metin Yavuz, 26 Ağustos 2023'te sevgilisi Ecem Eseler ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu mutlu günü, yakınları tarafından coşkuyla kutlandı.

Metin Yavuz, Aşçılıkta Yeni Adımlar Atıyor

MasterChef 2022'nin ardından aşçılıkta yeni başarılara imza atan Yavuz, MasterChef'e ilk katıldığı gün şu sözlerle kendisini tanıtmıştı: "Ben Metin Yavuz. Bolu Mengenli'yim. 24 yaşındayım. 2014'ten beri bu mesleği yapıyorum. 2015'ten beri aynı işletmedeyim. Otelde çalışıyorum. Bütün emeklerimi bir kenara bırakıp MasterChef'e geldim. Umarım hayırlısı olur." Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci oldu ve Türkiye'yi Kanada'da başarıyla temsil etti.

Eleme Adayları Kimlerdi?

Bu hafta eleme potasında yer alan isimler:

Metin

Barbaros

Batuhan

Tanya

Cemre

Esra

Tahsin

Eleme Gecesinin Özeti

29 Ekim MasterChef eleme gecesinde, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlama amacıyla özel pastalar hazırlandı. Eleme adayları arasında Metin, Barbaros, Batuhan, Tanya, Cemre, Esra ve Tahsin'in, şeflere sunacakları en kreatif ve lezzetli pastayı hazırlama çabaları dikkat çekti.

Ancak gecenin sonunda, birçok izleyiciyi şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. MasterChef 2022'nin şampiyonu Metin Yavuz, bu eleme gecesinde yarışmadan elenerek, izleyicilere unutulmaz bir an yaşattı.