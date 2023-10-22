MasterChef kim elendi 22 Ekim 2023 MasterChef'te Azize elendi mi?

MasterChef All Star'da 22 Ekim eleme gecesi gerçekleşti. Hafta içerisinde kırmızı ve mavi takımların kıyasıya mücadelesi sonucunda eleme adayları belirlendi. Son iki aday; MasterChef Alican ve MasterChef Azize olarak kıyasıya bir yarışa girişti. Bu akşam MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 22 Ekim 2023 Pazar dün MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı kim oldu?

Alican ve Azize Arasındaki Hesaplaşma

Bu hafta özellikle Alican ve Azize arasında yaşanan soğuk rüzgarlar ekran başındakilere de hissettirildi. Azize'nin "Hedeflerimden vazgeçmem, dik duruşumdan ödün vermem. Kimse beni durduramaz." sözleri sonrasında son iki adayla yüzleşmesi izleyenleri ekrana kilitledi. Geçmişte, mavi takım kaptanlığı sırasında Azize'nin Alican'a yemek sunmaması büyük tepkilere neden olmuştu.

MasterChef Kim Elendi

22 Ekim 2023 tarihli MasterChef All Star Türkiye'nin son bölümünde, tüm gözlerin üzerinde olduğu bu rekabet sonunda, oylama sonucu MasterChef Azize yarışmaya veda eden isim oldu.

MasterChef Azize Polat Kimdir?

35 yaşında olan MasterChef Azize Polat, ev hanımıdır ve üç çocuğunun annesidir. MasterChef Türkiye programına üçüncü kez başvurduğunda kabul görmüştür. Adanalı olduğunu vurgulayan Azize, yarışmaya katılmadan önce 30 kilo verdiğini belirtti.

Azize, aşçılık eğitimi almadan yarışmaya katıldı. Eleme turunda hazırladığı dana ciğerli içli köfteyi sarımsaklı süzme yoğurt, patates kızartması ve acı yağ ile sunarak şeflerin beğenisini kazandı ve bir sonraki tura geçti.