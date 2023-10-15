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MasterChef kim elendi 15 Ekim 2023: MasterChef Kerem elendi mi?

15 Ekim MasterChef All Star 2023 eleme gecesinde Kerem Giritlioğlu'nun yarışmadan elenmesi büyük sürpriz oldu. Eleme adayları arasında kıyasıya rekabetin ardından Kerem'in vedası izleyenleri duygulandırdı.

MasterChef kim elendi 15 Ekim 2023: MasterChef Kerem elendi mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 15-10-2023 21:37

MasterChef All Star'ın 15 Ekim eleme gecesi nefesleri kesti. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesinin ardından bu haftanın elenen ismi belli oldu. Eleme adayları Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga'nın arasında kimin yarışmadan ayrılacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Bugün dün MasterChef'ten kim elendi, kim gitti? 15 Ekim 2023 MasterChef kim elendi sorusunun yanıtı sizlerle.

Önceki Haftanın Elenen İsmi

Geçen hafta, 2019 sezonundan tanıdığımız Eda, MasterChef All Star'a veda eden isim olmuştu. Bu hafta ise izleyenler "15 Ekim 2023 MasterChef'te kim elendi?" sorusunun yanıtını sabırsızlıkla araştırıyordu.

MasterChef'te Bu Haftanın Elenen İsmi Kim?

Yarışmada şefler tarafından ördek göğsü ve firik kullanılarak hazırlanan yaratıcılık tabağının ardından yarışmacılar şef tabağı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Eleme gecesinde en başarısız tabağı hazırlayan yarışmacı Kerem Giritlioğlu, MasterChef All Star'a veda etti.

MasterChef kim elendi?

MasterChef Kerem, bu hafta elenip elenmediği konusuyla sosyal medyada gün boyu gündem oldu. Kerem Giritlioğlu, geçtiğimiz haftalarda babasının sağlık durumu nedeniyle zor günler geçirdiğini belirtmişti. Ancak 15 Ekim'de yapılan eleme sonucunda Kerem Giritlioğlu, MasterChef All Star'dan elendi.

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