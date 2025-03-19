MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

MasterChef Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile nafaka konusunda anlaşmazlık yaşadı. Mahkeme, 60 bin TL yoksulluk ve 30 bin TL iştirak nafakasına karar verdi!

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2025 11:03

Mahkeme Heyeti Nafaka Kararını Verdi
MasterChef Türkiye ile tanınan İtalyan şef Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile nafaka konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yeniden mahkemelik oldu. Boşanma kararının ardından nafaka artırımı talebiyle mahkemeye başvuran Tuğçe Demirbilek'in talebi kabul edildi. Mahkeme heyeti, nafaka miktarını yeniden belirledi.

Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek Neden Boşandı?
Danilo Zanna, 2012 yılında evlendiği Tuğçe Demirbilek ile 2021 yılında boşanmıştı. Ünlü şef, "suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" nedeniyle eski eşine boşanma davası açmış ve taraflar mahkeme karşısında anlaşmalı boşanmıştı. İlk davanın sonucunda, çocuklarının tüm masraflarını Danilo Zanna'ın üstlenmesine karar verilmişti.

Nafaka Artırım Davası Sonuçlandı
Ancak boşanmanın ardından nafaka konusunda anlaşmazlıklar yaşandı. Tuğçe Demirbilek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve nafakanın yetersiz olduğunu belirterek artırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Danilo Zanna'nın eski eşine 60 bin lira yoksulluk nafakası, oğlu için ise 30 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

Danilo Zanna'nın Karara Tepkisi
Mahkeme kararının ardından Danilo Zanna cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Şefin bu karar karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

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