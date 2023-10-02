MasterChef Danilo Şef neden yok? Somer Şef açıkladı

MasterChef All Star programında Danilo Zanna'nın olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. 2 Ekim 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan programda Danilo Zanna'nın yer almadığını fark eden seyirciler, "Danilo Zanna nerede?" ve "Neden bugünkü programda yer almadı?" gibi sorularla sosyal medyada tepkilerini gösterdi.

Bu soruların cevabı programda Somer Şef tarafından verildi. Somer Şef, Danilo Zanna'nın çocuğunun sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını, ancak durumun ciddi olmadığı ve ilerleyen saatlerde yarışmaya geri döneceğini belirtti. Bu açıklama, Danilo Zanna'nın hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı ve ona geçmiş olsun dileklerini iletmeye başladılar.

Umarız Danilo Zanna'nın çocuğu en kısa sürede sağlığına kavuşur ve sevdiği işine geri döner. Önemli olan, hayatın her anında sevdiklerimizle olmak ve onlara destek olmaktır.

Danilo Zanna kimdir?

1982 yılında İtalya'nın Toskana bölgesinde dünyaya gelen Danilo Zanna, aşçılık geleneğini ailesinden devralarak bu alanda yeteneklerini geliştirdi. Özellikle İtalyan mutfağında uzmanlaşan Zanna, İtalya'nın tanınmış şefleriyle birlikte çalışarak tecrübesini artırdı.

Özel Hayatı ve Ailesi

2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünya evine giren Zanna, 2021'in sonlarında bu evliliği sonlandırdı. Bu evlilikten Zeno Tibet Zanna adında bir çocuğu dünyaya geldi.