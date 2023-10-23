MasterChef All Star'dan Elenen Azize'nin İlk Sözleri

Dün akşamki MasterChef All Star bölümünde, eleme adayı olan yarışmacılar zorlu bir mücadelede bulundu. Sonuçta elenen yarışmacının kim olduğunu merak edenler için detaylı bir inceleme sunuyoruz.

15. Hafta Eleme Adayları

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 15. haftasında eleme adayları Eren, Cemre, Kıvanç, Azize, Alican, Tanya ve Sergen oldu. Bu haftaki eleme potasında yarışmacılar, balık yağı ve trüf mantarı kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamak için ter döktüler.

Eleme turu finalinde, Cemre ve Tanya başarılı performanslarıyla öne çıktı. Ancak gece sonunda, Azize'nin MasterChef All Star'a veda ettiği duyuruldu.

Azize'nin Duygusal Vedası

Azize, 2021 yılında da yarıştığı programda bu kez elenerek sevenlerini üzdü. Aşçılık eğitimi olmadan katıldığı yarışmada başarılı bir performans sergileyen Azize, elenme anında duygusal anlar yaşadı. Kendi hislerine daima güvendiğini belirten Azize, "Ben bir rüya gördüm, haftanın başından beri kötü gideceğimi biliyordum. Tahsin'e haftanın başında söyledim." diyerek, rüyalarının ona yol gösterdiğini belirtti.

Azize'nin hayat hikayesi, yarışma boyunca takipçilerini etkiledi. Elenme anında söylediği sözler, sevenlerini duygulandırdı: "Zor bir hayatım var ama pes etmiyorum. Hiç kimse için değil kendiniz için yaşamalısınız."

MasterChef All Star'ın 15. haftasında gerçekleşen eleme gecesinde Azize'nin elenmesi, birçok izleyiciyi şaşırttı ve üzdü. Ancak Azize'nin yarışmadaki performansı ve duruşu, onun hayranlarının gönlünde taht kurmasını sağladı.

Yarışmanın ilerleyen haftalarında neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Hangi yarışmacının eleneceğini, kimlerin finale kadar kalacağını ve en önemlisi MasterChef All Star'ın bu sezonunun şampiyonunun kim olacağını merakla bekliyoruz.