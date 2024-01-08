MasterChef All Star'da şampiyon olan Esra Tokelli'den ilk açıklama

MasterChef All Star'da şampiyon olan Esra Tokelli, "Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine inanan tüm kadınlar için" dedi. İşte detaylar...

MasterChef All Star'da şampiyon olan Esra Tokelli'den ilk açıklama
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-01-2024 10:45

MasterChef All Star'ın büyük finalinde Esra ve Tahsin, imza tabaklarıyla kıyasıya bir rekabete girdi. Şeflerin puanlaması sonucunda üç tur boyunca mücadele eden Tahsin, toplamda 66.5 puan elde etti. Ancak değerlendirme sürerken beklenmedik bir durum yaşandı; Tahsin fenalaştı. Şeflerin endişeli bekleyişi sona erdiğinde, Esra'nın puanı açıklandı ve 69.5 puanla finale damgasını vurdu.

Esra, kazandığı zaferin ardından duygularını şu sözlerle ifade etti: 
 

"İnanılmaz bir duygu. Mücadeleci bir yolculuktu bu. Biz elemelerden geçerek asil kadroya girdik. Sonrasında yedekler, finalistler. Mücadelemi asla bırakmadım. Buradan tekrar Barbaros'a Serhat'a çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde desteklerini benden esirgemediler. Onların bana desteği çok fazla. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar hep hayatımda olacaklar. Bu kupa benim gibi evinin mutfağından çıkıp gelen, kendine inanan tüm kadınlar için. İnanılmaz acayip bir duygu."

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