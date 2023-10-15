MasterChef All Star'da Kural İhlali Şoku: Diskalifiye İddiası Gündeme Oturdu!

MasterChef All Star'da herkesin merakla beklediği 'Kerem Giritlioğlu elendi mi?' sorusu sonunda yanıt buldu. 15 Ekim tarihli eleme gecesi beklenmedik bir sonuca sahne oldu. Eleme adayları arasında büyük bir beğeni toplayan Kerem Giritlioğlu'nun akıbeti izleyenler tarafından merakla bekleniyordu.

15 Ekim MasterChef All Star eleme gecesi, kural ihlali iddialarıyla gündem yarattı. Sergen, Barış ve Ayaz isimlerinin kural ihlali yaptığı söylentileri ortalığı karıştırdı. Eleme gecesinde tezgah başına geçen yarışmacılar arasında Kerem Giritlioğlu'nun elenip elenmeyeceği merak konusuydu.

Diskalifiye İddiaları Oylamayı Etkiledi Mi?

MasterChef All Star programında kural ihlali iddiaları sonrası Sergen, Barış ve Ayaz'ın diskalifiye olup olmadığı merakla bekleniyordu. Ancak 15 Ekim eleme gecesi, bir başka sürprize sahne oldu.

Kerem Giritlioğlu'nun Veda Anı

Gün boyu sosyal medyada MasterChef Kerem'in elendiği iddiaları dolaşıyordu. Ancak akşamın sonunda yapılan oylama neticesinde Kerem Giritlioğlu yarışmaya veda etti. Bu sonuç, kural ihlali iddialarının gölgesinde kaldı.

MasterChef Kerem elendi mi?

MasterChef All Star'da bu hafta Tahsin, Sergen, Kerem, Kıvanç, Metin ve Esra eleme adayı olarak karşımıza çıktı. Bu isimler arasında en çok dikkat çeken ve konuşulan isim Kerem oldu. Babasının sağlık durumu hakkında duygusal anlar yaşayan Kerem Giritlioğlu, yarışmadan ayrılma kararıyla izleyenleri şaşırttı.

MasterChef All Star Eleme Sonucu

'15 Ekim MasterChef All Star'da kim elendi?' sorusu sonunda yanıt buldu. Eleme adayları arasında büyük bir beğeni toplayan Kerem Giritlioğlu, yarışmadan ayrıldı.

Eleme Adaylarının Kaderi

Bu haftanın eleme adayları Tahsin, Sergen, Kerem, Kıvanç, Metin ve Esra idi. Yapılan oylama sonrası, Kerem Giritlioğlu'nun yarışa veda etmesiyle haftanın en dikkat çekici anı yaşandı.