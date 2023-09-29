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MasterChef All Star'da 'Kağıt' Skandalı!

MasterChef All Star, finale doğru ilerlerken bir 'kağıt' skandalıyla gündem oldu. Mehmet Şef'in kağıt olayına sert tepkisi ve yarışmacıların gerginliği ekrana yansıdı.

MasterChef All Star'da 'Kağıt' Skandalı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 10:36

Yaklaşan finale gerginlik damga vurdu. MasterChef All Star, finale yaklaşılırken heyecanını giderek artırırken, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun başında olduğu programda 'kağıt' olayı herkesi harekete geçirdi.

Mehmet Şef'den Büyük Tepki!

Programın sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılar arasında dolaşan kağıdı fark ederken Danilo Zanna hızla devreye girdi. Mehmet Şef, "O kağıdı buraya getirin!" diyerek tepkisini gösterdi ve ekledi: "Sanki buraya yeni geldin. Yarım saattir konuşulanları dinlemiyor musun?"

Haftanın Dokunulmazlık Mücadelesi

MasterChef All Star'da bu hafta gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık için mücadele verildi ve bu mücadelenin galibi Tolga oldu. Eleme adayını belirlemek için yapılan oylamada en çok oyu alan isim ise Esra oldu. Tanya, Barış, Kıvanç ve Esra, haftanın eleme adayları olarak belirlendi.

Gerilimin Zirve Yaptığı Anlar

Programın bu bölümünde sadece eleme heyecanı değil, şeflerin sinirlendiği anlar da dikkat çekti. Mehmet Şef'in "Yarışmacılar arasında bir kağıt dolaşıyor. Bu nedir?" sorusu üzerine stüdyodaki gerginlik arttı. Danilo Zanna, "Bu kağıdı kim hazırladı? Bu ne cüret?" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Mehmet Şef'in uyarılarına ek olarak, Tahsin'in Eda'ya "Bravo, gerçekten iyi iş!" diyerek alkışlaması izleyenleri şaşırtan bir diğer an oldu.

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