MasterChef All Star'da Haftanın Eleme Adayları: Kim Elenecek?

MasterChef All Star'da 1 Ekim 2023 Pazar günü büyük bir rekabet yaşandı. Tanya, Barış, Eren, Kıvanç, Batuhan, Esra ve Uğur bu haftanın eleme potasına giren isimler arasında yer aldı. MasterChef All Star'da Bu Haftanın Eleme Adayları Belli Oldu 1 Ekim 2023'te Kim Elendi?

Haftanın Eleme Oyunları

Yarışmanın son yayınında, haftanın eleme adayını belirlemek üzere iki aşamalı bir oyun gerçekleştirildi. İlk aşamada yarışmacılardan "Testi Kebabı" hazırlamaları istendi. Bu turu başarıyla tamamlayan altı yarışmacı, MasterChef'te 13. hafta için koltuklarını garantiledi. İkinci aşamada ise yarışmacıların farklı içeriklerle çorba yapmaları talep edildi. En lezzetli çorbayı sunan beş yarışmacı bir üst tura geçerken, bir yarışmacı eleme potasına girdi. Ancak bu ismin kim olduğu merak konusu...

MasterChef'te Testi Kebabı Ustaları

MasterChef All Star tadım sonuçlarına göre, Hasan geceyi en başarılı testi kebabıyla tamamladı. Ayaz, 13. haftanın diğer bir garantili ismi olarak dikkat çekerken; Barbaros, Cemre, Sergen, Eda ve Tolga da en iyi testi kebabı sunanlar arasında yer aldılar.

Çorba Oyununun Galibi

Yarışmada çorba aşamasına gelindiğinde yarışmacıların önüne üç renkli sandık yerleştirildi. Bu sandıklar şeflerin favori çorbalarını içeriyordu. Azize, bu aşamada en başarılı çorbayı hazırlayarak öne çıktı. Kerem ve Dilara da sırasıyla en lezzetli çorbalarıyla dikkat çekerken; Alican geceyi dördüncü sırayla tamamladı. Ancak gecenin sonunda Uğur ve Metin arasındaki mücadele, 2019 şampiyonu Uğur'un eleme adayı olmasıyla sonuçlandı.

Eleme Potasındaki İsimler

Tanya, Barış, Eren, Kıvanç, Batuhan, Esra ve Uğur'un eleme potasına girdiği bu haftada, kimin eleneceği büyük bir merakla bekleniyor.