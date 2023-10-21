MasterChef All Star'da Arsa Ödülü Kıvanç'ın Oldu!

MasterChef arsa ödülünü kim kazandı? MasterChef 20 Ekim arsa ödülünün sahibi olan yarışmacı kim oldu? MasterChef All Star'ın son bölümünde izleyenleri heyecan dolu bir ödül oyunu bekliyordu. Yarışmacılar, Lüleburgaz'da gerçekleştirilen dış çekimde, değerli bir arsa ödülü için hünerlerini sergiledi. Hem takım olarak hem de bireysel performanslarla, yarışmacılar şeflerin ve misafirlerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

Mavi ve Kırmızı takımlar arasında gerçekleşen bu zorlu mücadeleyi Mavi takım kazanarak, bireysel oyun oynama hakkını elde etti.

MasterChef arsa ödülünü kim kazandı?

Kazanan Mavi takım, bireysel oyunla kendi aralarında yarıştı. Şefler tarafından en başarılı bulunan tabaklar arasında yer almayı başaran Kıvanç, Metin, Tanya ve Sergen oldu. Bu dört yarışmacı, arsa ödülü için ter döktü.

Yarışta, Metin ve Tanya'nın tabaklarına şeflerden gelen olumsuz yorumlarla ilk iki elenen yarışmacı oldular. Son ikiye kalan Kıvanç ve Sergen arasındaki rekabetin galibi ise Kıvanç olarak belirlendi ve o bu değerli arsa ödülünün sahibi oldu.