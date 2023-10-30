MasterChef All Star Türkiye'ye son veda eden isim belli oldu

29 Ekim'de MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Yarışmanın lezzet savaşlarında bu sefer kimin evine dönüş yapacağı merakla bekleniyordu. Son iki eleme adayı arasında kalan Tanya ve Metin arasında karar verilmesi gerekiyordu. Peki, 29 Ekim'de MasterChef te kim elendi?

MasterChef'te kim elendi?

29 Ekim 2023 MasterChef All Star Türkiye'de son elenen yarışmacı Metin oldu. 17. haftaya kalamayan, veda eden isim son sezonun şampiyonu Metin olarak açıklandı.

Haftanın Eleme Potasına Girenler

TV8 ekranlarında hafta boyunca süren rekabetin sonucunda mavi takım, üç dokunulmazlık oyununu da kaybederek altı yarışmacısını eleme potasına yolladı. Kırmızı takımda ise Tahsin, pota içerisinde yerini buldu. Ancak, bu yoğun rekabetin ardından Pazar gecesi bir isim evine dönecekti.

Eleme Potasındaki Yarışmacılar Kimlerdi?

Mavi takımın zorlu mücadelesinde Cemre kaptanlığında; Metin, Esra, Batuhan, Tanya, Cemre ve Barbaros eleme potasında yerlerini aldılar. Kırmızı takımın Dilara kaptanlığındaki ekip içerisinde ise Tahsin potaya girdi.

29 Ekim Özel Eleme Oyunu

Yarışmacılar, Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda özel bir yemek yapma görevi aldılar. Şefler, bu özel gün için yarışmacılardan 100. yıla özel pasta hazırlamalarını istedi. Ancak yarış sırasında bir sorun ortaya çıktı. Dört yarışmacının tabakları karıştı. Bu durumu Mehmet Şef, "Sadece 2 yarışmacıda karışıklık tespit edildi: Tahsin ve Esra." şeklinde açıkladı. Ardından, "Bu iki yarışmacının, yani Metin ve Tanya'nın hareketlerinde bir karışıklık olabilir." dedi.

İlk aşamada Cemre birinci olurken, Esra ikinci ve Tahsin ise üçüncü oldu. Tanya, Metin, Barbaros ve Batuhan ikinci eleme oyununa katıldı.

Gecenin İkinci Eleme Oyunu

Mehmet Şef'ten gelen ikinci oyun "Denizden Kelebek Etkisi" isimli yemekti. Yarış sonrasında şeflerin değerlendirmesiyle Batuhan ve Barbaros potadan çıktılar. Batuhan, "Mehmet Şef'in tabağını en iyi ben yaptım. Potaların bize engel olamayacağını gösterdik." dedi. Barbaros ise, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu yarışta en iyi olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.